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Cómo ver Nueva Zelanda vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en directo para seguir Nueva Zelanda vs Bélgica se detallan a continuación. Puedes ver el partido en vivo a través de DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan este jueves en el BC Place de Vancouver en el partido decisivo del Grupo G del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan a la última jornada con su clasificación en el aire y sin margen de error.

Los All Whites han mostrado dos caras muy distintas en este torneo. El empate 2-2 ante Irán en la primera jornada generó ilusión, pero la derrota 3-1 frente a Egipto, en la que cedieron una ventaja para encajar tres goles en la segunda parte, devolvió la crudeza de la realidad. Chris Wood, el delantero del Nottingham Forest y referente absoluto del equipo, necesita aparecer en el momento más importante de la historia reciente del fútbol neozelandés.

Elijah Just fue el gran protagonista del empate ante Irán, marcando los dos tantos de su selección. Darren Bazeley necesita que el extremo del Motherwell replique esa actuación si Nueva Zelanda quiere protagonizar la sorpresa del torneo.

Bélgica llegó a Norteamérica con grandes expectativas y no las ha cumplido. Un empate 1-1 con Egipto y un estéril 0-0 ante Irán, jugado con diez hombres tras la expulsión de Nathan Ngoy, dejan a los Diablos Rojos al borde del precipicio. Kevin De Bruyne ha reconocido públicamente que el equipo no ha estado a la altura y que ha cometido errores en los peores momentos.

La situación en el campamento belga tiene más aristas. Jeremy Doku viajó a Londres para el nacimiento de su primer hijo y su estado físico y disponibilidad son preguntas reales que Rudi Garcia debe responder antes del partido. Romelu Lukaku partió como titular ante Irán, pero su puesto en el once no está garantizado, con Charles De Ketelaere presionando por un lugar.

Sobre el papel, Bélgica tiene calidad individual más que suficiente para ganar este partido. Courtois, De Bruyne, Trossard y Lukaku forman una columna vertebral de primer nivel. Pero el grupo ha demostrado que el talento en el papel vale poco si el colectivo no funciona. Nueva Zelanda presionará, trabajará y hará la vida difícil.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Nueva Zelanda vs Bélgica en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Darren Bazeley tiene previsto repetir el bloque que salió de inicio ante Egipto. El once proyectado de Nueva Zelanda es: Max Crocombe; Liberato Cacace, Michael Boxall, Tim Payne, Finn Surman; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Marko Stamenic, Joe Bell; Chris Wood. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo neozelandés.

Por parte de Bélgica, Nathan Ngoy cumple sanción tras su expulsión ante Irán y no estará disponible. El once proyectado de los Diablos Rojos es: Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers, Youri Tielemans; Romelu Lukaku. No hay otras bajas confirmadas por lesión, aunque Garcia tiene decisiones que tomar en la línea ofensiva. Se añadirán actualizaciones conforme se confirme la alineación oficial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 25 N. Ngoy

Forma

Nueva Zelanda acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 3-1 ante Egipto el 22 de junio, un partido en el que se adelantaron antes de ceder tres goles tras el descanso. Antes de eso, empataron 2-2 con Irán el 16 de junio en su debut mundialista. La única victoria del ciclo llegó ante Chile en marzo, con un contundente 4-1. Las derrotas ante Inglaterra (0-1) y Haití (0-4) completan la secuencia. Los All Whites han marcado ocho goles y encajado doce en esos cinco encuentros.

Bélgica suma dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota en ese tramo. Su partido más reciente fue el 0-0 ante Irán el 21 de junio, disputado con diez jugadores durante buena parte del tiempo. Antes, empataron 1-1 con Egipto el 15 de junio. Los Diablos Rojos golearon a Túnez 5-0 y vencieron a Croacia 2-0 en amistosos de preparación, y empataron 1-1 con México a principios de año. Han anotado siete goles y encajado tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Nueva Zelanda y Bélgica. Los registros históricos oficiales de este cruce no están incluidos en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa del Mundo, Nueva Zelanda ocupa la cuarta posición y Bélgica la tercera de cara a la última jornada.