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World Cup - Copa del Mundo - Grupo I New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Noruega vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Noruega y Senegal se puede ver en directo a través de DAZN. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Noruega y Senegal se miden este lunes 22 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un duelo del Grupo I de la Copa del Mundo 2026 con consecuencias directas en la clasificación.

Noruega llegó al torneo con una declaración de intenciones. Su debut mundialista, un 4-1 ante Irak en el Gillette Stadium, dejó claro que Erling Haaland y compañía no vienen a hacer turismo. El delantero del Manchester City anotó dos goles en su primera aparición en una Copa del Mundo, confirmando que el regreso de Noruega a la élite internacional tiene nombre y apellido.

Senegal, en cambio, necesita reaccionar. Los Leones de la Teranga mostraron carácter en la primera parte ante Francia, pero sucumbieron tras el descanso ante la calidad de Kylian Mbappé y Michael Olise en una derrota por 3-1 que complica su situación en el grupo.

Para el conjunto de Pape Thiaw, perder aquí dejaría su clasificación al borde del precipicio. El tercer partido ante Irak el 26 de junio se convertiría en una final sin margen de error. Noruega, líder del grupo, puede permitirse jugar con más libertad sabiendo que una segunda victoria prácticamente sellaría su pase a la siguiente ronda.

El MetLife Stadium, escenario que acogerá la Final del Mundial el 19 de julio, ofrece el marco ideal para un partido que puede definir el destino de ambas selecciones. A continuación, toda la información sobre cómo seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Stale Solbakken presenta un once de garantías para Noruega. Orjan Nyland ocupa la portería, con una defensa formada por Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Julian Ryerson y Torbjorn Heggem. Martin Odegaard y Sander Berge organizan el mediocampo junto a Fredrik Aursnes, mientras que Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sorloth lideran el ataque. No hay lesionados ni sancionados en la convocatoria noruega de cara a este partido.

Pape Thiaw alinea a Edouard Mendy bajo palos en Senegal, con una defensa compuesta por Kalidou Koulibaly, Malick Diouf, Krepin Diatta y Moussa Niakhate. Lamine Camara, Pape Gueye e Idrissa Gana Gueye forman el bloque central, mientras Nicolas Jackson, Sadio Mane e Ismaila Sarr arrancan en ataque. Tampoco hay bajas por lesión o sanción en el bando senegalés. Si hubiera novedades, se actualizará la información antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Noruega llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota: la caída por 2-1 ante Países Bajos en un amistoso de marzo. Su partido más reciente fue el contundente 4-1 ante Irak en la primera jornada del Mundial el 16 de junio, al que se suma una victoria por 3-1 frente a Suecia en un amistoso de junio. El empate a uno ante Marruecos y el 0-0 ante Suiza completan una racha en la que los escandinavos han marcado con regularidad y concedido poco.

Senegal suma dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con un empate. El resultado más reciente fue la derrota por 3-1 ante Francia en la fase de grupos del Mundial el 16 de junio. Antes de eso, empataron sin goles ante Arabia Saudí y cayeron 3-2 ante Estados Unidos en amistosos de mayo. Sus victorias llegaron ante Gambia (3-1) y Perú (2-0) en marzo, mostrando que el equipo es capaz de ser eficaz cuando las circunstancias le son favorables.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Último partidos SEN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Senegal 2 - 1 Noruega 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente disponible entre ambas selecciones data del 1 de marzo de 2006, cuando Senegal se impuso a Noruega por 2-1 en un amistoso disputado en territorio senegalés. Ese registro único ofrece un valor predictivo limitado para lo que pueda ocurrir en el MetLife Stadium, aunque confirma que Senegal tiene al menos un triunfo en su historial frente a los nórdicos.

Clasificación

En el Grupo I de la Copa del Mundo, Noruega ocupa el primer puesto tras su victoria en el debut, mientras que Senegal es tercero después de su derrota ante Francia.