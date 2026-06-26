Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Noruega vs Francia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Noruega y Francia del Mundial 2026 se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación tienes los detalles de emisión disponibles para este encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El Gillette Stadium de Foxborough acoge este viernes el duelo del Grupo I entre Noruega y Francia, con el liderato del grupo en juego en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Ambas selecciones ya tienen asegurado el pase a la Ronda de 32, pero quien gane este partido se llevará el primer puesto del grupo. El partido tiene un peso específico que va más allá de la clasificación.

Noruega llega respaldada por el impulso de haber eliminado a Senegal en su último partido, con Erling Haaland firmando otro doblete. El delantero del Manchester City suma cuatro goles en el torneo y se ha convertido en la referencia ofensiva de una selección que disputa su primera gran cita internacional en más de dos décadas. Tras la victoria, el equipo celebró junto a su afición con el ya viral 'Viking Row', liderado por Martin Odegaard.

Francia, por su parte, afronta el partido en una situación emocionalmente compleja. El seleccionador Didier Deschamps no estará en el banquillo tras el fallecimiento de su madre, y su ayudante Guy Stephan asumirá la dirección técnica. Pese a las circunstancias, Les Bleus han sido el equipo más sólido del grupo, con victorias ante Senegal (3-1) y ante Irak (3-0), y Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores del torneo junto a Haaland con cuatro tantos cada uno.

Ousmane Dembélé, que recibió críticas tras una discreta actuación ante Senegal, respondió con un gol y una asistencia ante Irak. Con Michael Olise completando un tridente de ataque de enorme calidad, Francia es el equipo a batir en este grupo.

El propio Haaland ha pedido mesura a los suyos. El ariete noruego reconoció públicamente que Francia "probablemente nos gane" y descartó que su selección sea candidata al título. Una declaración de honestidad que no resta ambición, pero sí marca el nivel de la exigencia que se avecina.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando noruego, el seleccionador Staale Solbakken no ha comunicado bajas por lesión ni sanciones, y por el momento no se ha confirmado un once inicial previsto. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Francia también afronta el partido sin novedades oficiales sobre lesionados o sancionados. Guy Stephan, asistente de Didier Deschamps, dirigirá al equipo tras el fallecimiento de la madre del seleccionador titular. No se ha facilitado un once probable, y cualquier actualización se reflejará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Noruega llega al partido con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante Senegal en el Mundial, mientras que ante Irak firmaron un contundente 4-1. En total, los noruegos han marcado doce goles y encajado seis en ese período, con empates sin goles ante Suiza y con uno ante Marruecos que muestran cierta irregularidad defensiva fuera de los grandes partidos.

Francia presenta cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Les Bleus ganaron sus dos primeros encuentros del Mundial ante Irak (3-0) y Senegal (3-1), y antes del torneo también se impusieron a Irlanda del Norte (3-1) y Colombia (3-1) en amistosos. Su única derrota en este período llegó ante Costa de Marfil (1-2). En total, han anotado once goles y recibido cuatro, con tres victorias consecutivas que llegan al partido del viernes.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Últimos partidos FRA 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Francia 4 - 0 Noruega

Noruega 2 - 1 Francia 2 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones data de mayo de 2014, cuando Francia venció a Noruega por 4-0 en un amistoso. Antes de eso, Noruega se impuso 2-1 en otro amistoso disputado en agosto de 2010. Con solo dos precedentes registrados en el historial reciente, el balance es de una victoria para cada equipo.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo I, Francia ocupa la primera posición y Noruega la segunda antes de la última jornada de la fase de grupos.