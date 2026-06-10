Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo A Mexico City Stadium

Cómo ver Mexico vs Sudáfrica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre México y Sudáfrica se podrá seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de TV y opciones de streaming en directo disponibles para este encuentro del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

México y Sudáfrica abren sus respectivas campañas en el Mundial 2026 con un duelo del Grupo A que se disputará en el Mexico City Stadium de Ciudad de México. Para el combinado local, este partido es mucho más que un arranque de torneo: es el primer examen real de una selección que lleva meses construyendo algo sólido bajo las órdenes de Javier Aguirre.

El Tri llega al encuentro con una racha de confianza notable. En su último ensayo antes del Mundial, México goleó 5-1 a Serbia en Toluca, una actuación en la que Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez se destacaron y dejaron a Aguirre con el problema más deseable posible: demasiados candidatos para once puestos. La reacción del equipo tras encajar el primer gol —Serbia se adelantó antes de que México diera la vuelta al marcador con autoridad— mostró el carácter de un grupo que llega al torneo sin miedo.

Aguirre ha sido claro sobre el estado de su plantilla. Habló de un equipo en su mejor momento físico, atlético y mental, con jugadores que vienen de superar lesiones y recuperaciones largas, entre ellos Edson Álvarez, Santiago Giménez y Alexis Vega. La incógnita no es el nivel del equipo, sino qué once elige el técnico vasco para este debut.

Sudáfrica, por su parte, llega con menos rodaje pero con una victoria reciente que da algo de oxígeno. Bafana Bafana venció a Jamaica 0-1 en su último amistoso, aunque su preparación previa al Mundial ha sido irregular, con una derrota ante Panamá y un empate sin goles frente a Nicaragua entre sus últimos cinco partidos. El técnico Hugo Broos tendrá que afinar mucho para plantar cara a una selección mexicana que juega en casa y ante su propia afición.

El contexto histórico entre ambas selecciones es escaso pero memorable: el único precedente mundialista entre estas dos naciones fue el empate 1-1 en el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010, un resultado que marcó el inicio de aquel torneo y que los aficionados de Bafana Bafana recuerdan con orgullo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador mexicano Javier Aguirre Onaindía no ha confirmado alineación probable para este encuentro. Tampoco se han reportado bajas por lesión o sanción en la lista oficial de El Tri, aunque la disponibilidad de algunos jugadores que han venido de recuperar ritmo tras lesiones seguirá siendo un factor a tener en cuenta hasta las horas previas al partido. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, el técnico sudafricano Hugo Broos tampoco ha revelado su once inicial. No hay lesionados ni sancionados confirmados en la convocatoria de Bafana Bafana. Se actualizará la información con los últimos datos antes del comienzo del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México llega al partido con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, todos amistosos. El resultado más reciente fue la contundente goleada 5-1 sobre Serbia el 5 de junio, que supone la mejor actuación del ciclo. Antes de ese partido, El Tri venció 1-0 a Australia y 2-0 a Ghana, y había empatado 1-1 con Bélgica y 0-0 con Portugal en los amistosos de marzo. En total, México anotó nueve goles y encajó dos a lo largo de estos cinco partidos, con una solidez defensiva que solo se vio comprometida ante Bélgica y en el arranque del duelo contra Serbia.

Sudáfrica presenta un registro más dispar: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente llegó el 6 de junio ante Jamaica (0-1), aunque antes de ese resultado Bafana Bafana no había ganado en cuatro encuentros consecutivos. La derrota más significativa fue la caída 1-2 ante Camerún en la Copa Africana de Naciones el pasado enero. Los sudafricanos marcaron cuatro goles y recibieron cinco en este período, una estadística que refleja cierta vulnerabilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

MEX Últimos partidos RSA 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Sudáfrica 1 - 1 Mexico

Sudáfrica 2 - 1 Mexico 2 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 2/2

El historial directo entre México y Sudáfrica es reducido, con solo dos precedentes registrados. El encuentro más reciente fue el empate 1-1 en el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010, el 11 de junio de ese año, con Sudáfrica como local. El otro antecedente data del 9 de julio de 2005, cuando Sudáfrica venció 2-1 a México en la Copa de Oro de la CONCACAF. En el cómputo global de estos dos partidos, cada selección ha ganado una vez, con un total de cuatro goles anotados.

Clasificación

En la tabla del Grupo A de la Copa del Mundo, México ocupa la segunda posición mientras que Sudáfrica se sitúa en el tercer puesto.