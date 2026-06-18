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Cómo ver Mexico vs Corea del Sur en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre México y Corea del Sur se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación tienes el canal de televisión y el enlace de transmisión en línea disponible.

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México y Corea del Sur se enfrentan en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, en el partido más decisivo del Grupo A del Mundial 2026. El choque del 18 de junio define, en la práctica, quién toma el mando del grupo con una jornada todavía por disputar.

El Tri llega a Guadalajara respaldado por la victoria del debut. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron en el triunfo 2-0 sobre Sudáfrica el 11 de junio, y Javier Aguirre tiene ahora el reto de mantener esa solidez con la baja obligada del central César Montes, expulsado en el descuento de aquel partido.

Corea del Sur, por su parte, demostró carácter en su estreno. Los Guerreros Taeguk remontaron un 0-1 ante Chequia para ganar 2-1, con el gol de Hwang In-beom como punto de inflexión y el tanto definitivo de Oh Hyeon-gyu en el minuto 79. Myung-Bo Hong llega a este partido con la plantilla al completo.

La figura de Son Heung-min sigue siendo la gran amenaza visitante. El capitán surcoreano salió ileso del duelo ante Chequia y llegará con toda su energía a un estadio que estará volcado con la selección local. Lee Kang-in, otro de los desequilibrantes de Hong, también es baja cero.

Con ambas selecciones en tres puntos, el ganador de este partido se asegura matemáticamente el pase a los octavos de final con una jornada de antelación. Un empate deja a los dos en cuatro puntos y con el destino en sus manos. Una derrota complica seriamente las opciones de clasificación.

El Estadio Akron, con capacidad para 48.000 espectadores, ya albergó el triunfo de Corea del Sur sobre Chequia. Ahora le toca ser testigo de uno de los partidos más exigentes que El Tri disputará en casa durante este torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre tiene una baja confirmada para este partido: el central César Montes cumple suspensión. El técnico vasco alineará previsiblemente a José Rangel, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Israel Reyes, Erik Lira, Gilberto Mora, Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez como once titular. No se registran lesionados en el bando mexicano.

Myung-Bo Hong, en cambio, llega con todas sus piezas disponibles. Sin bajas por lesión ni por sanción, el técnico surcoreano puede alinear su once de máxima confianza: Seung-Gyu Kim; Gi-Hyuk Lee, Min-Jae Kim, Han-Beom Lee; Jae-Sung Lee, In-Beom Hwang, Young-Woo Seol, Kang-In Lee; Tae-Seok Lee, Seung-Ho Paik y Heung-Min Son. Se actualizará cualquier novedad de última hora antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 3 César Montes Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México presenta el mejor registro de los dos equipos en los últimos cinco partidos: cuatro victorias y un empate, sin ninguna derrota. El Tri ganó 2-0 a Sudáfrica en su debut mundialista el 11 de junio, y antes de eso goleó 5-1 a Serbia en un amistoso el 5 de junio. También se impuso 1-0 a Australia y 2-0 a Ghana en amistosos previos al torneo. Su único punto perdido llegó en el 1-1 ante Bélgica en abril. En total, México marcó 11 goles y encajó tres en ese periodo.

Corea del Sur suma tres victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue la remontada 2-1 ante Chequia el 12 de junio, resultado que confirma la solidez del equipo cuando más aprieta el marcador. Los coreanos también aplastaron 5-0 a Trinidad y Tobago el 31 de mayo. Sus dos tropiezos llegaron en marzo, ante Austria (0-1) y Costa de Marfil (0-4), ambos en amistosos. En total, marcaron nueve goles y recibieron seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre estas selecciones es el empate 2-2 en un amistoso disputado el 10 de septiembre de 2025. Antes de ese encuentro, México se impuso 3-2 en noviembre de 2020. Revisando los cinco últimos duelos, México acumula tres victorias frente a una de Corea del Sur, con un empate. El único triunfo surcoreano en ese periodo llegó en el Mundial de Rusia 2018, donde ganaron 1-2 con México como equipo local en el marcador. México ha anotado 11 goles en esos cinco partidos; Corea del Sur, siete.

Clasificación

En la tabla del Grupo A de la Copa del Mundo, México ocupa el primer puesto y Corea del Sur el segundo antes de que arranque esta segunda jornada.