Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Marruecos vs Haití en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Marruecos y Haití se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles de emisión disponibles para este encuentro del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Marruecos y Haití cierran su participación en el Grupo C del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un partido que tiene consecuencias muy distintas para cada selección.

Los Leones del Atlas llegan como líderes en la sombra del grupo, con cuatro puntos tras empatar 1-1 ante Brasil y vencer 1-0 a Escocia. Mohamed Ouahbi ha construido un equipo sólido y difícil de batir, sostenido por la jerarquía de Achraf Hakimi en el lateral derecho y la puntería de Ismael Saibari, autor de los goles en los dos partidos anteriores.

Para Haití, en cambio, la clasificación ya no está en juego. Les Grenadiers perdieron ante Escocia y cayeron 3-0 frente a Brasil en una noche en la que Vinicius Jr. y Matheus Cunha brillaron en Filadelfia. Aun así, la selección caribeña ha demostrado carácter y organización durante todo el torneo, algo que no debe pasarse por alto.

El técnico Sébastien Migné ha logrado insuflar una identidad colectiva a este grupo de jugadores dispersos por ligas de todo el mundo. Jean-Ricner Bellegarde, Wilson Isidor y Ruben Providence son los nombres propios de una plantilla que ha competido con dignidad en su primera Copa del Mundo desde 1974.

Marruecos, por su parte, puede sellar el pase a la siguiente ronda incluso con una derrota si Brasil supera a Escocia en el otro partido del grupo. La clasificación marroquí parece un trámite, pero Ouahbi no querrá que su equipo baje la guardia en este cierre de fase de grupos.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este partido. El once proyectado es: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Se espera que Ouahbi mantenga el bloque que ha funcionado en los dos primeros encuentros del grupo.

Haití, bajo las órdenes de Sébastien Migné, tampoco presenta lesionados ni suspendidos confirmados. El once previsto es: Placide; Experience, Delcroix, Arcus, Ade; Louicius, Jean Jacques; Providence, Bellegarde; Pierrot, Isidor. Se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Marruecos llega a Atlanta con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Escocia el 19 de junio en el Mundial. Antes de eso, empataron 1-1 con Brasil en el estreno mundialista y también 1-1 con Noruega en un amistoso. Las goleadas 4-0 ante Madagascar y 5-0 ante Burundi completan la serie, en la que los marroquíes marcaron 12 goles y encajaron solo dos.

Haití acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue el 3-0 ante Brasil el 20 de junio, resultado que siguió a la caída 1-0 ante Escocia en el debut mundialista. En el tramo previo al torneo, perdieron 2-1 ante Perú, pero se impusieron 4-0 a Nueva Zelanda, su mejor resultado del ciclo. El empate 1-1 con Islandia cierra la secuencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos directos entre Marruecos y Haití en el conjunto de registros disponibles para este partido. No hay encuentros previos entre ambas selecciones recogidos en la información oficial proporcionada para esta cobertura.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Marruecos ocupa la segunda posición, mientras que Haití es cuarto y último tras la disputa de las dos primeras jornadas.