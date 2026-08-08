Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Amistosos - Jornada 1 9 ago 2026 - 07:00

Cómo ver Manchester City vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en televisión y en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Manchester City y Atlético Madrid se miden en un amistoso de pretemporada que enfrenta a dos de los clubes más competitivos de Europa en los últimos años. El encuentro llega en un momento en que ambos equipos ultiman su puesta a punto antes del inicio de sus respectivas temporadas.

El City afronta este verano una transición importante en el banquillo. Enzo Maresca ha tomado las riendas del equipo y está moldeando su plantilla con incorporaciones que reflejan su propio criterio. La llegada del portero Geronimo Rulli desde el Marsella por apenas dos millones de euros, como sustituto de James Trafford tras su marcha al Leeds, es una de las señales de que el club trabaja con pragmatismo en el mercado.

En el plano deportivo, el City llega al partido con sensaciones mixtas. Ganó con claridad a los K-League All Stars a principios de agosto, pero antes cayó ante el Inter de Milán en otro amistoso de pretemporada. Maresca sigue ajustando piezas y buscando el equilibrio de un equipo que no terminó la temporada pasada de la mejor manera en la Premier League.

El Atlético de Diego Simeone también atraviesa un verano movido. El club rojiblanco tiene pendiente resolver varios frentes en el mercado, con el futuro de Alexander Sørloth en el aire y negociaciones abiertas para reforzar la defensa con la incorporación del capitán del Tottenham, Cristian Romero. Simeone no da por cerrada su plantilla y este amistoso servirá para evaluar el estado del grupo.

Los colchoneros llegan con una preparación irregular. La goleada sufrida ante el Villarreal en la última jornada de Liga y la derrota ante el Manchester United en otro amistoso reciente contrastan con los buenos resultados cosechados frente al Getafe y el Girona. El equipo busca regularidad antes de que arranque LaLiga.

La pretemporada es el momento de probar, ajustar y preparar el terreno. Tanto City como Atlético tienen ambiciones claras para la temporada que viene, y este partido ofrece una buena oportunidad para medir fuerzas antes de que lleguen las exigencias reales.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario del amistoso.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información confirmada sobre bajas por lesión, sanciones ni onces probables para ninguno de los dos equipos de cara a este amistoso. Tanto en el Manchester City como en el Atlético Madrid los datos de plantilla se actualizarán conforme se acerque el momento del partido.

Forma

El Manchester City acumula en sus últimos cinco partidos dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante los K-League All Stars el 5 de agosto, mientras que antes había caído ante el Inter de Milán en un amistoso que terminó 1-1 en la prórroga o en los penaltis. En liga, el City cerró la temporada con una derrota ante el Aston Villa (2-1) y un empate ante el Bournemouth (1-1), aunque antes se impuso al Chelsea en la Copa (0-1). En total, los de Maresca han marcado cuatro goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

El Atlético Madrid también suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una derrota ante el Manchester United (2-1) el 1 de agosto. Antes, los colchoneros golearon al Getafe (4-1) en pretemporada y cerraron LaLiga con una abultada derrota ante el Villarreal (5-1), aunque también sumaron triunfos ante el Girona (1-0) y el Osasuna (2-1). En esos cinco partidos, el Atlético ha anotado nueve goles y ha encajado nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un amistoso disputado el 30 de julio de 2023, en el que el Atlético de Madrid se impuso al Manchester City por 2-1. Antes de ese partido, los dos clubes se midieron en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2021-22: el City ganó el partido de ida en el Etihad por 1-0 el 5 de abril de 2022, y el encuentro de vuelta en el Metropolitano terminó 0-0 el 13 de abril. En los tres partidos registrados, el Atlético suma una victoria, el City otra, y hay un empate, con cuatro goles a favor para el conjunto rojiblanco y dos para el City.