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Segunda Division - Segunda División playoff Estadio La Rosaleda

Cómo ver Málaga vs Las Palmas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y live stream para ver el Málaga vs Las Palmas en directo están disponibles a través de Movistar+. A continuación se detallan los servicios disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Málaga recibe a Las Palmas en el Estadio La Rosaleda en un partido de la Segunda División que puede tener consecuencias directas en la lucha por el ascenso. Cuarto contra quinto en la tabla, con apenas una posición de diferencia entre ambos equipos.

Juan Funes llega a este encuentro con su equipo en un momento de forma notable. El Málaga ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en liga, con doce goles a favor y solo cinco en contra en ese tramo. Es el conjunto más regular de la categoría en las últimas semanas.

Las Palmas, dirigidas por Luis García, tienen sus propias razones para creer. Los insulares saben que una victoria les permitiría recortar distancias y mantener viva su candidatura al ascenso directo.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Málaga. Los blanquiazules ganaron el último enfrentamiento y llegan como favoritos, aunque Las Palmas siempre generan peligro cuando se les da espacio.

Este partido tiene todos los ingredientes para ser un duelo intenso y disputado. El Málaga buscará aprovechar el factor campo para consolidar su posición, mientras que Las Palmas necesitan puntuar para no perder terreno en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Málaga vs Las Palmas en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de live stream y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Málaga, Juan Funes, no ha confirmado bajas por lesión ni sanción de cara a este partido. Tampoco se ha publicado un once probable por parte del cuerpo técnico. Se esperan novedades a medida que se acerque el encuentro.

En Las Palmas, el entrenador Luis García tampoco ha facilitado información sobre lesionados o sancionados. No hay once proyectado disponible por el momento. La información se actualizará conforme se conozcan más detalles antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Málaga llega en un estado de forma sobresaliente. Los malagueños han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en la Segunda División, con su única nota discordante siendo un empate a uno en el campo del Racing de Santander. En su salida más reciente, derrotaron al Real Zaragoza por 2-0 a domicilio, y antes habían goleado al AD Ceuta FC por 4-1. En total, han anotado doce goles y solo han encajado cinco en ese período de cinco partidos.

Las Palmas presentan un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 ante el Deportivo de La Coruña fuera de casa, precedida por un empate a uno frente al Real Zaragoza. El punto negro del tramo fue una abultada derrota por 5-1 ante el FC Andorra, que contrasta con el resto de sus resultados. Los canarios han marcado siete goles y han encajado diez en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de junio de 2026, cuando el Málaga venció a Las Palmas por 1-0 en la Segunda División. Antes de ese duelo, el Málaga ya se había impuesto por 2-0 en La Rosaleda el 11 de abril de 2026. En los últimos cinco precedentes registrados, el Málaga acumula tres victorias frente a una de Las Palmas, con un empate. El único triunfo insular en ese período fue un contundente 4-0 en agosto de 2022.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Málaga ocupa la cuarta posición y Las Palmas la quinta, con ambos clubes inmersos en la pelea por el ascenso.