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Segunda Division - Segunda División playoff Estadio de Gran Canaria

Cómo ver Las Palmas vs Málaga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Las Palmas y Málaga se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de TV y live stream disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Las Palmas recibe al Málaga en el Estadio de Gran Canaria en un partido de Segunda División con mucho en juego para ambos equipos en el tramo decisivo de la temporada.

Los locales llegan con Luis García al frente de un equipo que ha demostrado solidez fuera de casa en sus últimas salidas, acumulando victorias importantes que los mantienen en la zona alta de la tabla.

El Málaga, dirigido por Juan Funes, aterriza en las Islas Canarias con una racha de forma envidiable. Cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros han consolidado a los malagueños como uno de los equipos más en forma de la categoría.

El duelo entre estos dos conjuntos promete intensidad. Ambos se conocen bien de sus recientes enfrentamientos en la misma competición, y la diferencia de un solo puesto en la clasificación añade más tensión al encuentro.

Para los aficionados que no puedan estar en el Estadio de Gran Canaria, a continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Las Palmas está dirigida por Luis García, aunque de momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión, sanciones ni el once probable para este partido. La información se actualizará conforme se acerque el horario de kick-off.

El Málaga llega con Juan Funes en el banquillo. Al igual que ocurre con el equipo local, no hay datos disponibles sobre lesionados, sancionados ni el once inicial previsto. Se añadirán novedades en cuanto estén confirmadas.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Las Palmas llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Deportivo La Coruña por 1-2, y también se impusieron al Almería por el mismo marcador. El único tropiezo llegó frente al FC Andorra, donde cayeron por 5-1. En total, los amarillos han marcado siete goles y encajado diez en ese período.

El Málaga llega en un momento de gran regularidad, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los malagueños ganaron su último duelo al Real Zaragoza por 0-2, y antes de eso golearon al AD Ceuta FC por 1-4. Solo cedieron un punto, en el empate a uno ante el Racing de Santander. El equipo ha anotado diez goles y solo ha encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en Segunda División, con el Málaga como local imponiéndose por 2-0. Antes de eso, en agosto de 2025, Las Palmas cayó en casa ante el Málaga por 0-1. En los cinco últimos enfrentamientos directos, el Málaga acumula tres victorias, Las Palmas una, y hay un empate, con el conjunto malagueño mostrando cierta ventaja reciente en el cara a cara.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Las Palmas ocupa la quinta posición, mientras que el Málaga se sitúa un escalón por encima, en el cuarto puesto.