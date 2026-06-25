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Cómo ver Japan vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible en DAZN. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y retransmisión en directo.

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Japón y Suecia se enfrentan este jueves 25 de junio en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, en el cierre del Grupo F del Mundial 2026. Un puesto en los octavos de final está en juego para ambas selecciones.

Los Samurai Blue llegan como el equipo en mejor forma del grupo. Tras empatar 2-2 con Países Bajos en la jornada inaugural, Hajime Moriyasu dirigió a su equipo a una victoria contundente por 4-0 ante Túnez, con Ayase Ueda anotando dos goles para colocar a Japón en una posición de control sobre su propio destino.

El torneo de Suecia ha tomado un rumbo muy distinto. Graham Potter vio cómo su equipo arrancó con una goleada 5-1 sobre Túnez, pero ese impulso se evaporó en Houston, donde Países Bajos devolvió exactamente el mismo resultado para dejar a los suecos necesitando un resultado en su último partido de grupo.

Alexander Isak y Viktor Gyökeres dan a Suecia una amenaza atacante real. Un plantel repleto de talento de la Premier League no carecerá de motivación, pero el esquema compacto de Japón y su contragolpe clínico han convertido al equipo asiático en un rival difícil de descifrar en este torneo.

Takefusa Kubo sigue sin estar disponible por lesión, lo que elimina al jugador más creativo de Japón de la ecuación. Su ausencia no ha descarrilado al equipo de Moriyasu hasta ahora, aunque Suecia estará atenta a los espacios que deja su sustituto.

Con las permutaciones de clasificación aún abiertas en el Grupo F, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Japón vs Suecia en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hajime Moriyasu presenta un once proyectado con Zion Suzuki bajo palos y una línea de tres centrales formada por Hiroki Ito, Ko Itakura y Takehiro Tomiyasu. Ritsu Doan y Keito Nakamura actuarán como carrileros, con Kaishu Sano, Daichi Kamada y Ao Tanaka en el centro del campo. Junya Ito y Ayase Ueda completan el ataque. Takefusa Kubo es baja por lesión y no hay suspendidos en la lista japonesa.

Graham Potter no tiene lesionados ni suspendidos confirmados de cara al partido. Kristoffer Nordfeldt ocupa la portería con una defensa de tres compuesta por Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien. Yasin Ayari, Jesper Karlström y Gabriel Gudmundsson forman el centro del campo, con Anthony Elanga y Benjamin Nygren en bandas. Alexander Isak y Viktor Gyökeres lideran el ataque en lo que se prevé un esquema 3-5-2.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Japón ha sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, anotando nueve goles y encajando cuatro. Su resultado más reciente fue la victoria 4-0 ante Túnez el 21 de junio, con Ueda marcando dos veces. Antes de eso, empataron 2-2 con Países Bajos el 14 de junio, remontan dos veces desde atrás. Los Samurai Blue también vencieron 1-0 a Islandia en mayo y registraron triunfos consecutivos por 1-0 ante Inglaterra y Escocia en marzo.

Suecia acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con 12 goles anotados y 11 encajados. Su partido más reciente terminó en una derrota 5-1 ante Países Bajos el 20 de junio. Antes de eso, golearon 5-1 a Túnez el 15 de junio. Un empate 2-2 con Grecia y una derrota 3-1 ante Noruega en amistosos de junio, más un triunfo 3-2 ante Polonia en la clasificación mundialista en marzo, completan su serie de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

JPN Último partidos SWE 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Japan 1 - 1 Suecia 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente entre ambas selecciones data del 25 de mayo de 2002, cuando empataron 1-1 en un amistoso con Japón como equipo local. Con un solo encuentro en el registro histórico, no es posible extraer ningún patrón entre ambas naciones.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa del Mundo, Japón ocupa actualmente la segunda posición y Suecia la tercera antes de la última jornada.