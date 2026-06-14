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Cómo ver Ivory Coast vs Ecuador en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Costa de Marfil y Ecuador abren su participación en el Grupo E del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en lo que promete ser un duelo con mucho en juego desde la primera jornada.

Los Elefantes llegan con una plantilla repleta de talento europeo. Franck Kessié lidera un mediocampo de alto nivel, mientras que Amad Diallo e Ibrahim Sangaré aportan dinamismo y calidad a un equipo que, bajo las órdenes de Emerse Faé, ha demostrado solidez en los meses previos al torneo.

Ecuador, por su parte, llega en un momento de confianza. Sebastián Beccacece ha construido un equipo difícil de batir: La Tri terminó segunda en la clasificación CONMEBOL y concedió solo cinco goles en 18 partidos, la mejor marca defensiva de toda la zona sudamericana.

Moisés Caicedo y Piero Hincapie son los referentes de una generación que busca superar el mejor resultado histórico del país en una Copa del Mundo. Willian Pacho, campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain, añade otro nombre de peso a una defensa que será difícil de perforar.

Yan Diomandé es uno de los jugadores a seguir por parte de Costa de Marfil. El centrocampista ha sido señalado como uno de los posibles nombres revelación del torneo, y este partido es su primera oportunidad para demostrarlo ante el mundo.

Ambas selecciones comparten grupo con Alemania y Curazao, lo que convierte este partido en un condicionante directo de las posibilidades de clasificación de cada equipo. Perder en el debut complica mucho el camino hacia los octavos de final.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Emerse Faé cuenta con todos sus efectivos disponibles para el debut mundialista. El técnico marfileño apunta a un once con Yahia Fofana bajo palos, una línea defensiva formada por Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan y Guela Doué, y un mediocampo con Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Seko Fofana. En ataque, Amad Diallo, Yan Diomandé y Evann Guessand completarían el once inicial proyectado.

En el bando ecuatoriano, Sebastián Beccacece tampoco registra bajas ni sanciones de cara a este encuentro. Hernán Galíndez defenderá la portería, con Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Willian Pacho formando la zaga. Moisés Caicedo, Pedro Vite y Alan Minda ocuparán el centro del campo, mientras que Gonzalo Plata, Enner Valencia y John Yeboah formarán el ataque según el once probable.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 21 E. N'Dicka Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Costa de Marfil llega al Mundial con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Elefantes encadenaron tres victorias consecutivas en sus amistosos de preparación, incluyendo un triunfo ante Francia por 2-1 el pasado 4 de junio y una goleada a República de Corea por 4-0 en marzo. Su único tropiezo en este período fue una derrota ante Egipto por 3-2 en la Copa Africana de Naciones en enero.

Ecuador llega con un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. La Tri goleó a Guatemala por 3-0 el 7 de junio y venció a Arabia Saudí por 2-1 a finales de mayo. Los dos empates llegaron ante Países Bajos y Marruecos, ambos con resultado de 1-1, lo que refleja la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo durante la etapa clasificatoria.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Costa de Marfil y Ecuador no están disponibles en los registros consultados para este artículo. Este partido del Mundial 2026 en Filadelfia podría ser uno de los primeros encuentros oficiales entre ambas selecciones a nivel de competición internacional.

Clasificación

En la tabla del Grupo E del Mundial, Ecuador ocupa la segunda posición antes del inicio del torneo, mientras que Costa de Marfil figura en el cuarto lugar.