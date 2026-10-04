Cómo ver Italia vs Turquía: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Italia recibe a Turquía en el Estadio Renato Dell'Ara de Bolonia en un partido de la UEFA Nations League A. Los azzurri llegan a este encuentro con la confianza que da una actuación sólida en París, mientras que los turcos necesitan sumar puntos para alejarse del peligro de descenso en el grupo. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

UEFA Nations League A - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Cómo sintonizar el Italia vs Turquía

El partido entre Italia y Turquía se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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Acerca del encuentro

Roberto Mancini ha construido un equipo que superó la prueba de la madurez en el Stade de France. Su bloque defensivo aguantó la presión francesa y el empate a uno frente a Les Bleus demostró que Italia sabe competir ante cualquier rival en este formato.

Alessandro Bastoni vuelve a casa tras marcar el gol que igualó el partido ante Francia. El central del Inter llega en un momento de forma excepcional, con dos tantos en dos partidos internacionales consecutivos, y será una pieza fundamental en la zaga azzurra.

Turquía, por su parte, atraviesa un momento delicado. Vincenzo Montella ha defendido públicamente a sus jugadores tras la derrota por 3-0 ante Bélgica, reconociendo que los errores pequeños se pagan muy caro al más alto nivel internacional.

Los turcos llegan a Bolonia ocupando el último puesto del grupo y con la necesidad urgente de puntuar. Montella sabe que su equipo tiene calidad, pero los resultados recientes exigen una respuesta inmediata si quieren mantenerse en la élite de la Nations League.

Noticias de los equipos y escuadras

Roberto Mancini dirige a Italia sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. El técnico italiano tendrá que definir su once más cerca de la hora del encuentro, y se publicarán las novedades en cuanto estén disponibles.

En el bando visitante, Vincenzo Montella tampoco cuenta con información confirmada sobre lesionados o suspendidos en su plantilla. La convocatoria turca se completará con los datos definitivos antes del pitido inicial.

Forma

Italia llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate a uno ante Francia en la Nations League, y antes de ese partido golearon a Turquía por 4-1 en la misma competición. En total, los azzurri han marcado ocho goles y encajado cuatro en ese tramo, con una sola derrota frente a Bélgica por 2-0.

Turquía acumula cuatro derrotas y una victoria en sus últimos cinco encuentros. Cayeron 3-0 ante Bélgica en su último partido y antes perdieron 4-1 precisamente ante Italia. Su única victoria en este período llegó en el Mundial frente a Estados Unidos por 3-2. Los turcos han encajado nueve goles en sus últimas cinco citas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 28 de septiembre de 2026 en la UEFA Nations League A, con Italia imponiéndose por 4-1 como visitante. En los cinco últimos duelos entre ambos, Italia acumula tres victorias, mientras que los registros incluyen un empate y una derrota azzurra. La diferencia de goles en ese período refleja una clara ventaja italiana en los marcadores acumulados.

Clasificación

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Francia FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 D W W 2 Belgium BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 W L W 3 Italia ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 D W L 4 Turquía TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 1 de la UEFA Nations League A, Italia ocupa la tercera posición y Turquía la cuarta y última. Los azzurri buscan escalar posiciones hacia la zona de privilegio, mientras que los turcos necesitan puntos para evitar el descenso de categoría.