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Cómo ver Iraq vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Iraq vs Noruega se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación tienes los detalles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Iraq y Noruega abren su participación en el Grupo I del Mundial 2026 este martes en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Es el debut de ambas selecciones en el torneo, y los tres puntos en juego tienen un peso enorme desde el primer minuto.

Para Iraq, este partido representa la segunda aparición de su historia en una Copa del Mundo. Los Leones de Mesopotamia llegan al torneo tras superar una fase clasificatoria exigente que incluyó la repesca intercontinental, y su afición, desde Bagdad hasta Detroit, lleva meses esperando este momento.

El técnico Graham Arnold prepara a su equipo con la confianza de haber conseguido resultados positivos en la recta final de la preparación. Iraq empató 1-1 ante España en un amistoso celebrado el 4 de junio y venció a Andorra días antes, aunque cayó 2-0 ante Venezuela en su último ensayo el 10 de junio.

Noruega, por su parte, regresa a la Copa del Mundo después de más de 25 años de ausencia en torneos de primer nivel. Bajo las órdenes de Staale Solbakken, los noruegos llegan con ambición y con uno de los delanteros más temidos del planeta en sus filas. Su última prueba antes del torneo fue un empate 1-1 ante Marruecos el 7 de junio.

El Grupo I presenta un formato exigente con Francia y Senegal como rivales. Tanto Iraq como Noruega saben que perder el partido inaugural puede complicar mucho sus opciones de clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Iraq vs Noruega en directo, el canal de televisión y el horario oficial del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador de Iraq, Graham Arnold, no ha confirmado alineación titular para este encuentro. El cuerpo técnico no ha facilitado datos sobre lesionados ni sancionados antes del partido, por lo que la información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Noruega, dirigida por Staale Solbakken, tampoco ha desvelado su once probable. No hay bajas confirmadas ni sanciones comunicadas oficialmente. Se esperan más novedades sobre el estado del plantel en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Iraq llega al Mundial con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Venezuela el 10 de junio, aunque antes habían sumado un empate ante España (1-1) y una victoria frente a Andorra (1-0). En total, los iraquíes anotaron cinco goles y encajaron cinco en ese período.

Noruega acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente acabó 1-1 ante Marruecos el 7 de junio. El resultado más destacado del ciclo fue la goleada 4-1 ante Italia en la fase de clasificación UEFA en noviembre de 2025. Los noruegos marcaron seis goles y recibieron cinco en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Iraq y Noruega. Este partido del 16 de junio en el Gillette Stadium será, según la información con la que contamos, el primer duelo oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo I de la Copa del Mundo, Iraq ocupa la segunda posición y Noruega la tercera antes del inicio del torneo.