Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Cómo ver Irán vs Nueva Zelanda en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Irán y Nueva Zelanda abren su camino en el Mundial 2026 en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California, en un partido del Grupo G que ninguno de los dos puede permitirse perder.

El técnico iraní Amir Ghalenoei llega con un plantel experimentado y la ambición de que Team Melli supere por fin la fase de grupos, barrera histórica que ha resistido en sus anteriores participaciones en el torneo. Mehdi Taremi encabeza un ataque capaz de hacer daño a cualquier defensa del mundo.

Nueva Zelanda, por su parte, regresa al Mundial por primera vez desde 2010. Darren Bazeley ha construido un equipo con ideas propias: salida limpia desde atrás, presión alta y un Chris Wood plenamente recuperado como referencia ofensiva y capitán del equipo.

El Grupo G es uno de los más exigentes del torneo, con Bélgica y Egipto completando una llave sin margen para tropiezos. Ganar el debut vale doble, y ambos seleccionadores lo saben.

El contexto extradeportivo también ha rodeado a este partido. Las autoridades estadounidenses retiraron a última hora los tickets asignados a la federación iraní para los partidos de la fase de grupos, en el último episodio de una serie de disputas burocráticas entre ambos países en torno al torneo.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Amir Ghalenoei apunta a un once con Alireza Beiranvand bajo palos, una línea defensiva formada por Aria Yousefi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Milad Mohammadi, y Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi y Saeid Ezatolahi en el mediocampo. Amirhossein Hosseinzadeh y Mehdi Ghayedi apoyarán a Mehdi Taremi en ataque. No se han registrado bajas por lesión ni por sanción en el bando iraní.

Darren Bazeley dispone de Max Crocombe en portería, con Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall y Liberato Cacace en defensa. Marko Stamenic y Matthew Garbett formarán el doble pivote, con Sarpreet Singh como enlace. Joe Bell y Elijah Just acompañarán a Chris Wood en la línea ofensiva. Nueva Zelanda tampoco presenta ninguna baja confirmada. Se actualizará la información si se producen novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Irán llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Mali el 4 de junio, y antes habían goleado a Costa Rica 5-0 y vencido a Gambia 3-1. Las dos derrotas llegaron ante Nigeria, que se impuso 2-1, y ante Uzbekistán en noviembre de 2025 en un partido sin goles que se contabilizó como derrota. En total, Team Melli anotó 10 goles y encajó tres en ese período.

Nueva Zelanda presenta un registro de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. El único triunfo fue un contundente 4-1 ante Chile en marzo de 2026, pero los resultados posteriores han sido preocupantes. Los All Whites cayeron 1-0 ante Inglaterra el 6 de junio, perdieron 4-0 frente a Haití tres días antes y también cedieron ante Finlandia (0-2) y Ecuador (0-2). El equipo de Bazeley ha encajado nueve goles en sus últimos cuatro compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de los últimos cinco enfrentamientos entre Irán y Nueva Zelanda. Se añadirá contexto histórico cuando la información esté disponible.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa del Mundo, Irán ocupa la tercera posición y Nueva Zelanda la cuarta antes del inicio del torneo.