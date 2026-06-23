Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Inglaterra vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inglaterra y Ghana del Mundial 2026 se puede seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de televisión y opciones de live stream disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Ghana se enfrentan en el Boston Stadium de Foxborough en el segundo partido del Grupo L del Mundial 2026. Los ingleses llegan como líderes del grupo, con la clasificación para octavos de final al alcance de la mano.

Thomas Tuchel comenzó el torneo con una victoria dramática por 4-2 ante Croacia, aunque el partido estuvo lejos de ser sencillo. La segunda mitad mostró la capacidad de reacción de los Three Lions, y el técnico alemán recibió elogios por su intervención en el descanso, aunque no todos en el mundo del fútbol se mostraron tan entusiastas.

En el centro del campo, Jude Bellingham porta el dorsal 10 y ha asumido un rol de liderazgo junto al capitán Harry Kane. Su influencia dentro del vestuario crece partido a partido, y su rendimiento frente a Ghana será uno de los focos del encuentro.

Bukayo Saka ha regresado a los entrenamientos con normalidad tras los problemas en el tendón de Aquiles que le afectaron al final de la temporada con el Arsenal. Tuchel gestiona su carga de trabajo con cautela, consciente de que el torneo aún tiene mucho por delante.

Ghana, por su parte, arrancó el Mundial con una victoria por 1-0 ante Panamá y ocupa la segunda plaza del grupo. Carlos Queiroz ha construido un equipo con recursos ofensivos reales, con jugadores como Antoine Semenyo y Ernest Nuamah capaces de generar peligro en transición.

Una victoria inglesa esta noche en Foxborough sellaría el pase a la siguiente ronda. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel podría realizar cambios en la defensa tras el partido ante Croacia, con Marc Guehi como opción para entrar en el once en lugar de John Stones. El técnico alemán mantiene la cautela con Bukayo Saka, que ha completado los entrenamientos con normalidad pero cuya carga de trabajo sigue siendo monitoreada. El once proyectado para los Three Lions es: Pickford; James, Konsa, O'Reilly, Stones; Bellingham, Rice, Anderson; Madueke, Kane, Gordon.

Ghana no registra bajas ni sanciones confirmadas en el equipo de Carlos Queiroz. El once proyectado de los Black Stars es: Asare; Adjetey, Senaya, Opoku, Mensah; Sulemana, Yirenkyi, Partey; Nuamah, Ayew, Semenyo. Si se producen novedades antes del partido, esta sección se actualizará con la información más reciente.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega al partido con tres victorias consecutivas en sus últimos cinco encuentros, con un balance de tres triunfos, un empate y una derrota. Los Three Lions arrancaron el Mundial con una victoria por 4-2 ante Croacia y antes del torneo sumaron victorias ante Costa Rica (3-0) y Nueva Zelanda (1-0). En los meses previos al Mundial, sin embargo, encajaron una derrota ante Japón (0-1) y empataron ante Uruguay (1-1). En total, han marcado nueve goles y encajado cuatro en esos cinco partidos.

Ghana suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Black Stars comenzaron el Mundial con un triunfo ajustado ante Panamá (1-0) y empataron ante Gales (1-1) en un amistoso previo al torneo. Sus tres derrotas llegaron ante México (0-2), Alemania (1-2) y Austria (1-5). El equipo de Queiroz ha marcado cuatro goles y encajado diez en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

ING Último partidos GHA 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Inglaterra 1 - 1 Ghana 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial reciente entre ambas selecciones es muy limitado en la base de datos disponible. El único precedente registrado entre los cinco últimos encuentros es un empate a uno en un amistoso disputado el 29 de marzo de 2011, con Inglaterra como local.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo L, Inglaterra ocupa la primera posición, mientras que Ghana se sitúa en el segundo puesto.