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UEFA Nations League A - Jornada 1 26 sept 2026 - 14:45 Wembley

Cómo ver Inglaterra vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inglaterra y España se puede ver en directo a través de DAZN, Movistar+, RTVE y TVE La 1. Consulta la disponibilidad según tu región y plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Wembley acoge este choque del Grupo 3 de la UEFA Nations League A entre Inglaterra y España, dos selecciones que llegan a Londres con contextos muy distintos tras el Mundial de 2026.

España aterrizó en el torneo como campeona del mundo, después de superar a Argentina en la final con un contundente 1-0. La selección de Luis de la Fuente ha encadenado cinco victorias consecutivas y llega a este partido con una confianza difícil de cuestionar.

Inglaterra, por su parte, cerró su participación mundialista con una derrota ante Argentina en semifinales, aunque antes eliminó a Francia en una memorable remontada. Thomas Tuchel afronta este parón internacional con una convocatoria marcada por regresos y bajas de última hora.

Trent Alexander-Arnold vuelve a la selección tras perderse el Mundial, con el propio Tuchel reconociendo que su tratamiento anterior con el jugador del Real Madrid pudo no haber sido del todo justo. Cole Palmer también fue convocado, aunque su presencia está en duda por motivos físicos.

Fermin López, por su parte, regresa a la selección española tras superar la lesión que le dejó fuera del Mundial, aportando frescura al mediocampo de De la Fuente.

En la tabla del Grupo 3, Inglaterra ocupa la tercera posición y España la cuarta, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas en la lucha por no descender de grupo y por escalar posiciones en la fase de liga.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel apunta a un once con Jordan Pickford bajo palos, una línea defensiva formada por Ezri Konsa, Marc Guehi y Trent Alexander-Arnold, con Nico O'Reilly y Alex Scott completando el bloque. En el centro del campo, Jude Bellingham y Elliot Anderson acompañarían a Alexander-Arnold, mientras que Bukayo Saka y Anthony Gordon actuarían en banda con Harry Kane como referencia en ataque. No se registran lesiones ni sanciones confirmadas en la convocatoria, aunque la situación física de Cole Palmer sigue siendo incierta y se espera más información antes del partido.

Luis de la Fuente mantiene la columna vertebral que llevó a España al título mundial. Unai Simón defenderá la portería, con una línea de cuatro integrada por Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Eric García. Fabián Ruiz y Rodri formarán el doble pivote, con Dani Olmo por detrás de Lamine Yamal, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal. No se reportan bajas por lesión ni suspensión en el combinado español.

Forma

Inglaterra llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria ante Francia por 4-6 en la semifinal del Mundial, una remontada histórica. Antes de esa eliminatoria, los Three Lions también ganaron a Noruega (1-2), México (2-3) y RD Congo (2-1), acumulando 10 goles marcados en esos cuatro triunfos. La única derrota llegó ante Argentina (1-2) en semifinales, lo que pone fin a su participación mundialista.

España presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco encuentros, sin ceder ni un solo punto. La Roja ganó la final del Mundial ante Argentina (1-0), previamente superó a Francia (0-2) y a Bélgica (2-1), y también venció a Portugal (0-1) y Austria (3-0). En total, España marcó 7 goles y solo encajó 1 en ese tramo, una solidez defensiva que refuerza su condición de favorita.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue la final de la Eurocopa 2024, donde España se impuso a Inglaterra por 2-1. En los cinco últimos duelos directos, España acumula tres victorias, Inglaterra una y el encuentro restante acabó en empate. Los antecedentes en Nations League también son favorables para España, que ganó en 2018 tanto en el partido de ida como en el de vuelta, aunque Inglaterra logró un triunfo por 2-3 en uno de esos compromisos.

Clasificación

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Croacia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Chequia CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Inglaterra ING 0 0 0 0 0 0 0 0 4 España ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 3 de la UEFA Nations League A, Inglaterra marcha tercera y España cuarta, lo que significa que ambas selecciones necesitan puntos para alejarse de los puestos de descenso y acercarse a los de liderato. Un triunfo esta noche sería determinante para cambiar la dinámica del grupo.