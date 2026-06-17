Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Inglaterra vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inglaterra y Croacia se puede seguir en directo a través de varias plataformas disponibles en España y otros mercados hispanohablantes. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de retransmisión en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Croacia abren su camino en el Mundial 2026 con un enfrentamiento del Grupo L que se disputará en el Dallas Stadium de Arlington. Dos selecciones con historial reciente entre sí, con cuentas pendientes y ambiciones renovadas bajo el sol de Texas.

Thomas Tuchel dirige su primera gran competición con los Three Lions y lo hace con un plantel que combina veteranía y talento joven. Jude Bellingham llega al torneo con la presión de demostrar su mejor versión tras una temporada irregular en el club, aunque figuras como Jordan Henderson han respaldado públicamente su aportación al equipo.

Harry Kane encabeza el ataque inglés y ya ha generado respeto entre los rivales antes de que comience el torneo. El defensa croata Duje Caleta-Car lo ha calificado como uno de los jugadores más difíciles de neutralizar en el fútbol mundial, reconociendo su inteligencia y capacidad de hacer daño.

Croacia llega a este partido con Luka Modric como referente indiscutible. El centrocampista del AC Milan, que disputa su quinto Mundial, ha dejado claro que su selección no teme a nadie. La presencia de Josko Gvardiol en la defensa aporta solidez a un equipo que sabe cómo competir en los grandes escenarios.

Zlatko Dalic ha construido un grupo con experiencia en rondas eliminatorias y la mentalidad de quien ya ha llegado a una final mundialista. Croacia no viene a Arlington a hacer bulto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, la hora de inicio y el estado de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel no ha facilitado una alineación confirmada de cara a este partido inaugural, y los datos disponibles no registran bajas por lesión ni sanción en el bando inglés. Se esperan novedades más próximas al inicio del encuentro.

En el lado croata, Zlatko Dalic tampoco ha revelado su once titular ni se han comunicado ausencias oficiales por lesión o suspensión. La alineación prevista se actualizará cuando el cuerpo técnico ofrezca información definitiva.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega al torneo con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Costa Rica el 10 de junio, precedida de un triunfo por 1-0 frente a Nueva Zelanda. La única derrota en ese tramo llegó ante Japón en marzo, con un resultado de 0-1. Los Three Lions han marcado siete goles y encajado tres en ese período.

Croacia acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue un triunfo por 2-1 ante Eslovenia el 7 de junio. Los balcánicos cayeron ante Bélgica por 0-2 y ante Brasil por 3-1 en los meses previos, aunque también sumaron victorias fuera de casa ante Colombia y Montenegro. En total, han marcado nueve goles y encajado ocho en ese quinquenio de resultados.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en la Eurocopa 2021, con victoria inglesa por 1-0. Antes de ese partido, los dos equipos se habían visto las caras en la UEFA Nations League en 2018, con un triunfo inglés por 2-1 en Wembley y un empate sin goles en Zagreb. El precedente más doloroso para Inglaterra en este historial sigue siendo la semifinal del Mundial de Rusia 2018, cuando Croacia se impuso por 2-1 para avanzar a la final. En los cinco partidos del registro disponible, Inglaterra acumula tres victorias por una de Croacia, con un empate.

Clasificación

En la tabla del Grupo L del Mundial 2026, Croacia ocupa la primera posición mientras que Inglaterra figura en el segundo puesto antes del inicio de la fase de grupos.