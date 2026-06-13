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Cómo ver Haití vs Escocia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Haití y Escocia se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles del canal y el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Haití y Escocia abren su participación en el Grupo C del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, este 13 de junio. Dos selecciones con historias de regreso al máximo escenario del fútbol mundial se enfrentan en lo que promete ser un duelo cargado de emoción y significado.

Para Haití, este partido marca su primera presencia en una Copa del Mundo desde 1974, 52 años después de su debut en Alemania. Los dirigidos por Sebastien Migne llegan con la ilusión de una nación entera y con jugadores reconocidos en las grandes ligas europeas, como Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton Wanderers, y Wilson Isidor, del Sunderland.

Escocia, por su parte, vuelve al torneo tras 28 años de ausencia. Steve Clarke ha construido un equipo sólido y disciplinado que cerró la clasificación de forma dramática con una victoria sobre Dinamarca. La Tartan Army llega a Norteamérica con la esperanza de superar por primera vez la fase de grupos.

Los escoceses llegan con buenas sensaciones tras sus amistosos de preparación. Una goleada 4-1 ante Curazao y una contundente victoria 4-0 ante Bolivia en junio les han dado confianza, aunque las derrotas ante Japón y Costa de Marfil en marzo recordaron que no hay margen para la relajación.

Haití, en cambio, tuvo una preparación más irregular. La derrota 2-1 ante Perú en su último amistoso antes del torneo contrasta con la goleada 4-0 ante Nueva Zelanda días antes. Migne sabe que su equipo necesita regularidad para competir en el Grupo C.

Ambas selecciones comparten el Grupo C con Brasil y Marruecos, dos potencias que hacen de este debut un partido con valor doble: los tres puntos podrían ser determinantes para las aspiraciones de clasificación de cualquiera de los dos equipos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión que lo emitirá y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastien Migne dispone de un once proyectado encabezado por Johny Placide bajo palos, con una defensa formada por Carlens Arcus, Martin Experience, Ricardo Ade y Hannes Delcroix. El centro del campo contará con Josue Casimir, Jean-Ricner Bellegarde y Danley Jean Jacques, mientras que Ruben Providence, Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot formarán el ataque. En estos momentos no se registran lesiones ni sanciones en el bando haitiano.

Steve Clarke alineará a Angus Gunn en portería, con Andrew Robertson, Aaron Hickey, John Souttar y Grant Hanley en defensa. Scott McTominay, Ben Gannon-Doak y Lewis Ferguson ocuparán el mediocampo, mientras que Ryan Christie actuará de enlace detrás de Che Adams y Lawrence Shankland en ataque. Escocia tampoco presenta bajas por lesión ni suspensión de cara a este debut mundialista. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Haití llega con un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Perú el 6 de junio, aunque previamente habían goleado 4-0 a Nueva Zelanda el 3 de junio. En marzo, los caribeños empataron 1-1 ante Islandia y cayeron 1-0 ante Túnez. En total, han marcado 8 goles y encajado 4 en esos cinco encuentros.

Escocia presenta 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. El 6 de junio aplastaron 4-0 a Bolivia, y el 30 de mayo habían derrotado 4-1 a Curazao. En marzo, sin embargo, cayeron ante Costa de Marfil (0-1) y Japón (0-1). Su victoria más destacada del ciclo fue el 4-2 ante Dinamarca en noviembre de 2025, que les valió el billete al Mundial. La Tartan Army ha anotado 12 goles y encajado 4 en ese período, con dos goleadas consecutivas como punto de partida para el torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Haití y Escocia, por lo que este partido en el Gillette Stadium el 13 de junio de 2026 supondrá el primer duelo oficial entre ambas selecciones. No hay historial directo que analizar.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Haití ocupa la segunda posición y Escocia la cuarta antes del inicio del torneo.