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UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Cómo ver Grecia vs Holanda en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Grecia y Holanda se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación tienes el enlace para acceder a la emisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Grecia recibe a Holanda en el Toumba Stadium de Tesalónica en un duelo de la UEFA Nations League A que tiene mucho en juego en la tabla del grupo. Los griegos llegan como líderes del grupo tras un arranque de campaña sobresaliente, mientras que la Oranje busca consolidar su posición en la parte alta de la clasificación.

Grecia ha sorprendido a propios y extraños en este inicio de Nations League. Victorias a domicilio ante Serbia y Alemania han catapultado al equipo de Ivan Jovanović a lo más alto del grupo, recuperando una solidez que no mostraban desde hace meses. Es la primera vez que encadenan victorias consecutivas fuera de casa desde marzo de 2025.

Holanda, por su parte, llega con la confianza que otorga una victoria trabajada. Xavi Hernández se estrenó como seleccionador con un triunfo por 2-1 ante Serbia en Belgrado, aunque el técnico fue rápido en señalar aspectos tácticos que su equipo debe mejorar. El empate previo ante Alemania en Ámsterdam, con Cody Gakpo igualando en el descuento, ya había dado señales de la capacidad del conjunto naranja.

Sin embargo, la Oranje afronta este partido con algunas bajas sensibles. Gakpo no podrá estar presente tras retirarse de la concentración con un golpe sufrido ante Serbia, y el defensa Jan Paul van Hecke también ha tenido que abandonar la selección por un problema en el pie. Dos ausencias que condicionan las opciones de Xavi para configurar su once.

El duelo promete intensidad. Grecia llega con la energía de quien ha roto una racha negativa de cinco partidos sin ganar y quiere demostrar que su buen inicio no es casualidad. Holanda, con el recuerdo de una eliminación en el Mundial 2026 a manos de Marruecos todavía fresco, sabe que necesita sumar para no perder de vista el liderato.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Grecia, Ivan Jovanović podría alinear un once con Konstantinos Tzolakis bajo palos, una defensa formada por Georgios Vagiannidis, Konstantinos Tsimikas, Konstantinos Mavropanos y Panagiotis Retsos, y una línea de mediocampo y ataque con Konstantinos Karetsas, Dimitrios Kourbelis, Christos Tzolis, Christos Zafeiris, Vangelis Pavlidis y Charalampos Kostoulas. No se han comunicado bajas por lesión ni sanción en el bando heleno de cara a este encuentro.

Xavi Hernández dispone de un once probable encabezado por Bart Verbruggen en portería, con Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk y Micky van de Ven en defensa, Ryan Gravenberch, Joey Veerman y Tijjani Reijnders en el centro del campo, y Crysencio Summerville, Mexx Meerdink y Ruben van Bommel en ataque. Se confirmarán actualizaciones sobre el estado físico de la plantilla más cerca de la hora del partido.

Forma

Grecia llega al partido con dos victorias en sus últimos cinco encuentros, un empate y dos derrotas. Su racha más reciente en la Nations League es especialmente llamativa: primero ganaron 2-1 a Serbia en Belgrado y después se impusieron 1-0 a Alemania en Augsburg. Antes de ese arranque, los griegos habían encadenado empates y derrotas en amistosos, incluido un 0-0 ante Hungría y un 2-2 frente a Suecia.

Holanda acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto naranja viene de ganar 2-1 a Serbia en la jornada más reciente de la Nations League, después de haber empatado 1-1 con Alemania en su estreno en la competición. En el Mundial 2026, Holanda venció a Túnez por 3-1 y goleó a Suecia por 5-1, aunque cayó eliminada ante Marruecos en los penaltis. En total, la Oranje ha marcado once goles y encajado cuatro en estos cinco últimos compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en octubre de 2023, en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, con victoria de Holanda por 0-1 en Atenas. En los cuatro duelos registrados entre los dos equipos, Holanda acumula tres victorias por una de Grecia, con un balance de goles favorable a los neerlandeses. La única victoria griega llegó en un amistoso celebrado en septiembre de 2016, cuando se impusieron 2-1 en Ámsterdam.

Clasificación

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W 2 Holanda HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 W D 3 Alemania ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 L D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 2 de la UEFA Nations League A, Grecia ocupa actualmente la primera posición, mientras que Holanda se sitúa segunda. El partido de este jueves tiene, por tanto, un valor directo en la lucha por el liderato del grupo.