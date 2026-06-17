Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Ghana vs Panama en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se indican las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles para seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ghana y Panamá se miden este miércoles en el Toronto Stadium en lo que será el partido inaugural del Grupo L del Mundial 2026. Para ambas selecciones, este encuentro representa el primer paso de una fase de grupos que también incluye a Inglaterra y Croacia.

Los Black Stars llegan bajo la dirección del veterano técnico portugués Carlos Queiroz, quien asumió el cargo en abril con el objetivo de devolver a Ghana a la élite mundial. La plantilla combina la experiencia de capitanes como Jordan Ayew con una generación de jugadores que militan en los mejores clubes de Europa, entre ellos Antoine Semenyo del Manchester City e Iñaki Williams del Athletic Bilbao.

La sombra del caso Thomas Partey planea sobre la expedición ghaneana. El centrocampista del Villarreal, pieza fundamental del esquema de Queiroz, fue rechazado en la frontera canadiense debido a procedimientos legales pendientes en su contra, lo que le impide unirse al equipo en Toronto. El gobierno de Ghana ha denunciado públicamente la decisión, acusando a las autoridades canadienses de vulnerar normas internacionales.

Panamá afronta el partido con la confianza que otorga una clasificación impecable. Los Canaleros llegaron a esta cita sin conocer la derrota en toda la fase de clasificación, con siete victorias y tres empates en la ronda final. Thomas Christiansen, al frente del equipo desde 2020, ha construido un bloque sólido y disciplinado que en la última ronda solo encajó dos goles en seis partidos.

Esta es la segunda participación de Panamá en un Mundial. En Rusia 2018 perdieron los tres partidos del grupo y encajaron once goles, incluyendo una goleada de 6-1 ante Inglaterra. Christiansen sabe que su equipo no puede permitirse otra sangría defensiva si quiere competir en este Grupo L.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver Ghana vs Panamá en directo, el canal de TV y el horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Ghana, Carlos Queiroz, no ha confirmado un once inicial para el estreno en el Grupo L y no hay lesionados ni sancionados oficialmente registrados en los datos disponibles. Se esperan novedades más cercanas al pitido inicial conforme el equipo finalice su preparación en Toronto.

Por parte de Panamá, Thomas Christiansen tampoco ha desvelado su alineación prevista. No constan bajas por lesión ni suspensión en los datos del equipo, aunque se añadirá información actualizada a medida que se acerque el partido del miércoles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Ghana llega a Toronto con un balance de un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, con cuatro goles anotados y once encajados. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Gales el 2 de junio, que frenó una racha de tres derrotas consecutivas. Entre esas caídas se incluyen un 2-0 ante México, un 2-1 frente a Alemania y una abultada derrota por 5-1 ante Austria en marzo.

Panamá presenta un registro más equilibrado en sus últimas cinco citas: dos victorias, dos empates y una derrota. Los Canaleros empataron 1-1 con Bosnia y Herzegovina el 6 de junio y ganaron 4-2 a República Dominicana dos días antes. La nota negativa fue una derrota por 6-2 ante Brasil el 31 de mayo, aunque sendos resultados positivos ante Sudáfrica en marzo, incluida una victoria 1-2 a domicilio, ofrecen una base más sólida de cara al torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen precedentes registrados entre Ghana y Panamá, por lo que el partido del Grupo L del Mundial 2026 será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo L de la Copa del Mundo, Ghana ocupa la tercera posición y Panamá la cuarta, con ambos equipos aún sin disputar su primer partido del torneo.