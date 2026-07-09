Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Cuartos de final Boston Stadium

Cómo ver Francia vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los canales disponibles para seguir la retransmisión en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough en los cuartos de final del Mundial 2026, en un choque que recupera la memoria del último gran duelo entre ambas selecciones en Qatar 2022.

El equipo de Didier Deschamps llega a este partido como el conjunto más prolífico del torneo. Francia marcó tres o más goles en cada uno de sus cuatro partidos de fase de grupos antes de resolver con más apuros de lo esperado ante Paraguay en octavos, donde Kylian Mbappé transformó el penalti decisivo. El capitán acumula siete goles en este Mundial y se sitúa a uno solo del líder de la Bota de Oro, Lionel Messi.

Mbappé afronta este partido con un peso añadido. Fue objetivo de comentarios racistas por parte de un político paraguayo tras la victoria en octavos, aunque Deschamps confirmó públicamente que su capitán llega al partido con plena concentración y fortaleza mental.

Otra de las subtramas del lado francés tiene nombre propio: Michael Olise. La FIFA rechazó la apelación formal presentada por Francia contra la tarjeta amarilla que arrastra el extremo del Bayern de Múnich, lo que significa que cualquier amonestación en este partido le dejaría fuera del siguiente.

Marruecos llega con confianza propia. Mohamed Ouahbi ha llevado a los Leones del Atlas a cuatro victorias en cinco partidos en este Mundial, con el único tropiezo siendo el empate a uno ante Brasil en la fase de grupos. Su 3-0 ante Canadá en octavos fue una demostración de solidez colectiva, y nombres como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Soufiane Rahimi les otorgan una amenaza real en la transición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de retransmisión en streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Deschamps apunta a un once de máxima confianza. El XI proyectado para Francia es: Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Bradley Barcola; Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. No hay bajas por lesión ni sanción en el combinado francés, aunque la tarjeta amarilla que arrastra Olise añade un condicionante disciplinario a tener en cuenta.

En el bando marroquí, Mohamed Ouahbi dispone de todos sus efectivos. El once previsto sitúa a Yassine Bounou bajo palos, con una defensa formada por Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Issa Diop y Achraf Hakimi. En el centro del campo actuarían Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi y Neil El Aynaoui, con Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Soufiane Rahimi por delante. Tampoco hay lesionados ni sancionados confirmados en el equipo africano. Se actualizará la información si cambia algo antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia presenta un pleno de victorias en el Mundial 2026, con un balance de cinco triunfos, ningún empate y ninguna derrota. Su última salida fue el 1-0 ante Paraguay el 4 de julio, decidido desde el punto de penalti. Antes de ese partido, Les Bleus golearon a Suecia 3-0 y a Noruega 4-1. En total, Francia ha marcado 12 goles y encajado solo dos a lo largo de sus cinco encuentros.

Marruecos también acumula una racha positiva: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos del torneo. El resultado más reciente fue el contundente 3-0 ante Canadá el 4 de julio. El único punto cedido llegó en el empate a uno frente a Brasil durante la fase de grupos. Los Leones del Atlas han anotado nueve goles y recibido tres en este Mundial.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambas selecciones es la semifinal del Mundial de Qatar 2022, celebrada el 14 de diciembre de ese año, con victoria de Francia por 2-0. En total, los datos disponibles recogen tres enfrentamientos entre ambos combinados: dos victorias francesas y un empate. Los otros dos duelos fueron un amistoso en noviembre de 2007 que acabó 2-2 y otro en junio de 2000, disputado en Marruecos, con un resultado de 1-5 favorable a Francia.

Clasificación

Francia terminó como líder del Grupo I del Mundial 2026, mientras que Marruecos accedió a los cuartos de final como segundo clasificado del Grupo C.