Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - bronce Miami Stadium

Cómo ver Francia vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Francia e Inglaterra se puede ver en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia e Inglaterra se miden en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, con el encuentro programado en el Miami Stadium. Ninguno de los dos equipos estará en la final del domingo, pero hay un bronce en juego y suficiente orgullo como para que este partido importe.

Les Bleus llegan tras caer 2-0 ante España en semifinales el 14 de julio. Fue un golpe duro para Didier Deschamps y su equipo, que había mostrado solidez en las rondas previas. Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de Francia, no ha podido brillar como se esperaba y necesita terminar el torneo con una actuación que justifique su capitanía.

Inglaterra vivió una eliminación aún más dolorosa. Thomas Tuchel vio cómo su equipo se quedaba a cinco minutos de la final antes de encajar dos goles ante Argentina y perder 2-1. El debate sobre las decisiones tácticas del técnico alemán no ha parado desde entonces, aunque voces como la de John Barnes han salido a defenderle públicamente.

Jude Bellingham reconoció que le costó encontrar palabras para procesar la derrota. Anthony Gordon, autor del gol que adelantó a los ingleses, se mostró destrozado tras el partido. El vestuario de Tuchel llega a Miami con una herida abierta.

Para Harry Kane, este partido es la última oportunidad de salir del Mundial con algo tangible. Lo mismo vale para Mbappé. Dos capitanes con cuentas pendientes, en un duelo que recupera el recuerdo del cuarto de final de Qatar 2022, cuando Francia eliminó a Inglaterra por 2-1.

A continuación encontrarás toda la información necesaria para seguir el partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps no podrá contar con William Saliba, baja por lesión. El once proyectado sitúa a Mike Maignan bajo palos, con una línea defensiva formada por Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix y Malo Gusto. Warren Zaïre-Emery y N'Golo Kanté acompañan a Rayan Cherki en el centro del campo, mientras que Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé forman el ataque.

Thomas Tuchel llega con la baja de Jordan Henderson por lesión. El once previsto de Inglaterra coloca a Jordan Pickford en portería, con Djed Spence, Marc Guéhi, Jarell Quansah y Ezri Konsa en defensa. Jude Bellingham, Elliot Anderson y Morgan Rogers conforman el mediocampo, y Marcus Rashford, Noni Madueke y Harry Kane completan el ataque. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del pitido inicial.

Forma

Francia presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos del Mundial. Su resultado más reciente fue la derrota 2-0 ante España en semifinales el 14 de julio. Antes de eso, Les Bleus ganaron 2-0 a Marruecos en cuartos y se impusieron 1-0 a Paraguay en octavos. A lo largo de esos cinco partidos, Francia marcó ocho goles y encajó tres.

Inglaterra registra también cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La última fue la caída 2-1 ante Argentina en semifinales el 15 de julio, cuando los ingleses llegaron a liderar el marcador en los minutos finales. En fases anteriores, Tuchel ganó 2-1 a Noruega y 3-2 a México. Los ingleses anotaron ocho goles y recibieron cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en los cuartos de final del Mundial de Qatar, el 10 de diciembre de 2022, con victoria de Francia por 2-1. En los últimos cinco duelos, Francia domina con tres victorias frente a una de Inglaterra y un empate. El único triunfo inglés en ese período fue el amistoso del 17 de noviembre de 2015 en Wembley, donde ganaron 2-0.

Clasificación

En la fase de grupos del Mundial 2026, Francia terminó primera del Grupo I, mientras que Inglaterra se proclamó líder del Grupo L.