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Ferencvaros vs Real Madrid: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Ferencvaros vs Real Madrid
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Cómo ver el partido de Amistosos entre Ferencvaros y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Ferencvaros vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivocvaros

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Las opciones para seguir el partido por televisión y en streaming se detallan a continuación.

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El Real Madrid de José Mourinho continúa su preparación de pretemporada con un amistoso ante el Ferencvaros, uno de los clubes más reconocidos del fútbol húngaro y participante activo en la fase de clasificación de la Europa League.

El conjunto madridista llega a este encuentro en un momento de intensa actividad en el mercado de fichajes. La contratación de Yan Diomande por 140 millones de euros, completada esta semana, refuerza una plantilla que también ha asegurado la continuidad de Vinicius Junior hasta 2032 tras semanas de especulación sobre su futuro.

El joven argentino Franco Mastantuono, por su parte, no estará disponible para Mourinho. El mediapunta ha salido cedido a la Fiorentina por toda la temporada, privando al técnico portugués de una de las piezas más prometedoras del club.

El Ferencvaros, por su lado, afronta este amistoso en plena ebullición competitiva. El equipo húngaro compagina sus compromisos en la clasificación europea con el inicio de la liga doméstica, lo que le da un ritmo de competición real que el Madrid todavía está construyendo.

El duelo servirá como termómetro para ambos equipos, aunque con objetivos bien distintos: el Ferencvaros busca afinarse antes de sus compromisos europeos, mientras que el Real Madrid sigue ajustando su maquinaria de cara a una temporada que arranca con grandes expectativas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Ferencvaros contra Real Madrid alineaciones

4-2-3-1
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
90D. Dibusz4M. Gomez20Cadu5N. Zohore14A. Osvath68Z. Varga15D. Arzani36G. Kanichowsky88P. Rommens32A. Cirkovic75L. Joseph13A. Lunin33D. Dumfries18A. Carreras36M. Rivas27J. Martinez15A. Guler39A. Ciria21B. Diaz6E. Camavinga8F. Valverde29Endrick
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Ferencvaros

Once inicial

Real Madrid

Suplentes

El Real Madrid no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este amistoso, y tampoco se ha publicado un once probable. Mourinho contará con la incorporación reciente de Yan Diomande, aunque Franco Mastantuono no estará disponible tras completar su cesión a la Fiorentina. Se actualizará la información sobre el equipo conforme se acerque la fecha del partido.

El Ferencvaros tampoco ha comunicado novedades sobre su estado físico ni sobre posibles ausencias. Los datos del equipo se completarán cuando el club húngaro ofrezca más detalles antes del encuentro.

Forma

FTC

FTC - Formulario

TWE
W1-2
PAK
L4-2
TWE
D2-2
VBU
D0-0
GOR
W1-0
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

OVI
W2-0
SEV
W0-1
ATH
W4-2
LEG
W4-1
FIO
D2-2
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Ferencvaros llega a este amistoso con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Gornik Zabrze en la clasificación de la Europa League el 5 de agosto. El equipo húngaro también empató a cero con el Vasas Budapest en liga y cedió un punto ante el FC Twente con un 2-2, aunque previamente ya había vencido a los holandeses por 1-2 en la ida. La única derrota llegó ante el Paksi SE, que se impuso por 4-2 en la liga doméstica.

El Real Madrid presenta un arranque de pretemporada con tres victorias consecutivas antes de este partido, con una derrota y un empate intercalados en sus últimas cinco actuaciones. Los blancos empataron 2-2 con la Fiorentina el 1 de agosto y vencieron al Leganés por 4-1 el 28 de julio. Sus tres últimos resultados en LaLiga antes del parón veraniego fueron victorias ante el Athletic Club (4-2), el Sevilla (0-1) y el Real Oviedo (2-0), lo que refleja un buen estado de forma al cierre de la temporada pasada.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre Ferencvaros y Real Madrid disponibles en este momento. El historial entre ambos clubes no cuenta con registros recientes suficientes para ofrecer un análisis de precedentes.

Clasificación

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