Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Espanyol vs Sabadell en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El amistoso entre Espanyol y Sabadell podrá seguirse en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles del canal y el enlace para contratar el servicio si aún no eres suscriptor.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El Espanyol recibe al Sabadell en un amistoso de pretemporada que servirá al conjunto blanquiazul para seguir afinando su puesta a punto de cara a la próxima temporada en LaLiga.

Los pericos llegan a este encuentro con buenas sensaciones tras cerrar el curso anterior con victorias ante Athletic Club y Osasuna, y ya han sumado dos triunfos en esta pretemporada ante Pau y UE Olot.

El técnico del Espanyol tiene la oportunidad de dar minutos a toda la plantilla y probar distintas variantes tácticas sin la presión del resultado competitivo.

El Sabadell, por su parte, llega desde la Primera Federación, donde disputó una temporada exigente que incluyó un play-off con Zamora. El conjunto arlequinado buscará plantarle cara a un rival de categoría superior.

Este amistoso ofrece a ambos equipos la posibilidad de trabajar la forma física y la cohesión grupal en plena ventana de preparación estival.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no hay información oficial disponible sobre el estado de la plantilla del Espanyol para este amistoso, ni sobre posibles bajas por lesión o sanción. Tampoco se ha publicado un once probable para el partido.

En el caso del Sabadell ocurre lo mismo: no se han confirmado ausencias ni se conoce la alineación prevista. Actualizaremos esta sección con los últimos datos en cuanto estén disponibles antes del inicio del partido.

Forma

El Espanyol llega al amistoso con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los blanquiazules cerraron LaLiga con triunfos ante Athletic Club (2-0) y Osasuna (1-2), y ya en pretemporada han goleado al UE Olot (0-3) y al Pau (4-0). Su único punto sin victoria llegó ante la Real Sociedad, con un empate a uno en la última jornada liguera.

El Sabadell acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera Federación. El equipo arlequinado venció a SD Tarazona (0-2), al Real Madrid B (3-0) y al Zamora (4-0) en el play-off de ascenso, aunque también cayó ante el Real Madrid B (2-0) y ante el Zamora (1-0) en la vuelta de esa misma eliminatoria. En total, el Sabadell marcó nueve goles y encajó tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2021 en Segunda División, con victoria del Espanyol por 1-0 como local. Antes, en octubre de 2020, el Sabadell tampoco pudo sumar como anfitrión y cayó 0-1. En los tres amistosos previos registrados, el Sabadell ganó en dos ocasiones y el Espanyol en una, con un marcador global favorable a los arlequinados en esos encuentros de preparación.