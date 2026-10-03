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UEFA Nations League A - Jornada 3 3 oct 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Cómo ver España vs Chequia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de TV y streaming para ver España vs Chequia en directo se detallan a continuación.

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España recibe a Chequia en el Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo en un partido del Grupo 3 de la Liga de Naciones de la UEFA. Luis de la Fuente dirige a los campeones del mundo, que llegan a este encuentro como líderes del grupo con un rendimiento impecable.

La selección española no ha perdido un solo partido en sus últimas cinco salidas. Su victoria más reciente fue un contundente 4-1 ante Croacia en la Nations League, y antes de eso firmaron un 3-2 frente a Inglaterra en el mismo torneo. El verano mundialista, con triunfos ante Argentina, Francia y Bélgica, reafirmó la condición de España como la mejor selección del planeta.

Hay una baja notable en el equipo de De la Fuente: Nico Williams se ha retirado del campamento con una lesión en el muslo izquierdo sufrida durante la acción internacional reciente. Su ausencia priva al seleccionador de una de sus opciones más desequilibrantes en ataque, aunque la profundidad de la plantilla española sigue siendo considerable.

Chequia, por su parte, atraviesa un momento muy diferente. Santi Denia dirige a un equipo que ha perdido sus tres partidos en esta fase de la Nations League y que llega al encuentro colista del grupo. Sus últimas actuaciones, incluidas derrotas ante Inglaterra y Croacia, reflejan las dificultades que está teniendo para competir a este nivel.

Para los visitantes, este partido en Oviedo representa una oportunidad de romper una dinámica negativa, aunque el rival y el contexto no invitan al optimismo. El historial entre ambas selecciones tampoco juega a favor del conjunto checo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente no tiene sanciones en su convocatoria, pero sí debe asumir la baja por lesión de Nico Williams, que ha abandonado la concentración con molestias en el muslo izquierdo. El once probable del seleccionador español contempla a Unai Simón bajo palos, con una defensa formada por Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Dean Huijsen y Marc Pubill. En el centro del campo apuntan Pedri, Dani Olmo y Rodri, mientras que Alejandro Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal completarían el ataque. Respecto a Yamal, De la Fuente ha reconocido que valora rotarle en este partido, aunque ha subrayado que el jugador del Barcelona es importante tanto de inicio como desde el banquillo.

En el bando checo, Santi Denia no tiene lesionados confirmados en su plantilla, pero no podrá contar con Pavel Sulc, que cumple sanción. El once proyectado sitúa a Matej Kovar en portería, con Ladislav Krejci, Jiri Slama, Robin Hranac y Stepan Chaloupek en defensa. Lukas Ambros, Matej Radosta, Lukas Cerv y Michal Sadilek formarían el centro del campo, con Ondrej Lingr y Adam Hlozek como referencias ofensivas.

Forma

España llega a este partido con cinco victorias consecutivas en sus últimas cinco salidas. Su triunfo más reciente fue un 4-1 ante Croacia en la Nations League, y también superaron a Inglaterra por 3-2 en el mismo torneo. A esos resultados se suman las tres victorias en el Mundial de Norteamérica frente a Argentina (1-0), Francia (2-0) y Bélgica (2-1). En total, los campeones del mundo han marcado 12 goles y encajado cuatro en ese período.

Chequia presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Inglaterra en la Nations League, y también cayeron 2-1 ante Croacia en el mismo torneo. En el Mundial, perdieron ante México (3-0) y Corea del Sur (2-1), con un único punto rescatado gracias al empate 1-1 con Sudáfrica. En los cinco partidos, el equipo checo ha marcado cinco goles y ha encajado nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en junio de 2022 en la UEFA Nations League, con victoria española por 2-0. En ese mismo torneo, el partido disputado en Praga acabó con empate a dos goles. Revisando los últimos cinco cruces, España acumula tres victorias y un empate sin conocer la derrota, con triunfos también en la Eurocopa 2016 y en dos fases de clasificación para el Campeonato de Europa.

Clasificación

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 España ESP 2 2 0 0 7 3 +4 6 W W 2 Inglaterra ING 2 1 0 1 4 3 +1 3 W L 3 Croacia CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 L W 4 Chequia CZE 2 0 0 2 1 4 -3 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 3 de la Liga de Naciones, España ocupa el primer puesto de la clasificación mientras que Chequia es última. La diferencia de posiciones refleja el contraste de rendimientos entre ambos equipos en esta fase del torneo.