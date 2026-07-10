Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Cuartos de final Los Angeles Stadium

Cómo ver España vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre España y Bélgica se podrá seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de streaming en vivo disponibles para este cuarto de final del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Bélgica se miden este viernes en los cuartos de final del Mundial 2026, con el SoFi Stadium de Los Ángeles como escenario de un choque que definirá uno de los cuatro puestos en las semifinales del torneo.

La Roja llega al partido con un historial impecable en esta Copa del Mundo. Luis de la Fuente ha construido un equipo que no ha encajado ni un solo gol en todo el torneo, con Unai Simón batiendo récords de minutos sin recibir goles. El último escollo fue Portugal: Mikel Merino, de cabeza en el descuento, selló el pase con un 1-0 que dejó a Cristiano Ronaldo sin su última oportunidad mundialista.

Bélgica, por su parte, llega en un momento de forma ascendente. Después de arrancar el torneo con empates ante Egipto e Irán, los Diablos Rojos encontraron su mejor versión y no han mirado atrás. La goleada 5-1 ante Nueva Zelanda fue el punto de inflexión, y el 4-1 ante Estados Unidos en Seattle confirmó que Rudi Garcia tiene entre manos un equipo capaz de batir a cualquiera.

La gran duda en el bando belga es la baja de Amadou Onana, descartado para el resto del Mundial tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior durante el partido ante los estadounidenses. Su ausencia deja un vacío evidente en el centro del campo que Youri Tielemans y Nicolas Raskin deberán cubrir. Zeno Debast también llega al partido con dudas físicas y deberá pasar una prueba de aptitud.

En el lado español, el panorama es mucho más tranquilo. Nico Williams, que arrastraba una pequeña molestia, apunta a estar disponible. La única incertidumbre de De la Fuente es de lujo: decidir si Marcos Llorente o Pedro Porro ocupa el lateral derecho tras el buen papel del primero como suplente ante Portugal.

Mikel Oyarzabal lidera la tabla de goleadores de España con cuatro tantos en el torneo, mientras que Kevin De Bruyne buscará ser el detonante ofensivo de Bélgica desde una posición más central. La velocidad de Jérémy Doku y la presencia física de Romelu Lukaku son las principales amenazas para una defensa española que aún no ha sido perforada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

España, dirigida por Luis de la Fuente, no presenta lesiones ni sanciones confirmadas en su plantilla de cara a este partido. No se ha anunciado un once inicial oficial, aunque se espera que Nico Williams, que venía gestionando una pequeña molestia física, esté disponible para el encuentro. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Bélgica, bajo las órdenes de Rudi Garcia, afronta el partido con una baja sensible: Amadou Onana está descartado para el resto del torneo tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior durante el partido ante Estados Unidos. Zeno Debast también es duda y deberá superar una prueba de aptitud física antes del partido. No hay once confirmado disponible en este momento; las novedades se irán incorporando según se conozcan.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 24 A. Onana

Forma

España acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, todos ellos en este Mundial. El resultado más reciente fue el 1-0 ante Portugal en los octavos de final, decidido por Mikel Merino en el descuento. En esa racha también destacan el 3-0 ante Austria y el contundente 4-0 ante Arabia Saudí. El único punto cedido fue el empate sin goles frente a Cabo Verde en la fase de grupos. España ha marcado ocho goles y no ha encajado ninguno en esos cinco encuentros, manteniendo la portería a cero en cada uno de ellos.

Bélgica suma tres victorias y dos empates en sus últimas cinco citas, también todas en el Mundial. Su partido más reciente fue la victoria 4-1 ante Estados Unidos en Seattle, con De Ketelaere, Vanaken y Lukaku entre los anotadores. Antes llegó el triunfo 3-2 ante Senegal en la prórroga de los dieciseisavos y el 5-1 ante Nueva Zelanda. Los empates ante Irán y Egipto en la fase de grupos completan el registro. Los Diablos Rojos han anotado 13 goles en esos cinco partidos y han encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones en el conjunto de datos disponible fue un amistoso en septiembre de 2016, en el que España se impuso 2-0 con Bélgica como equipo local. Con anterioridad, La Roja goleó 5-0 a los belgas en un clasificatorio para el Mundial de 2009, tras haber ganado también 2-1 en Bruselas en octubre de 2008. En los cinco partidos registrados, España ha ganado todos ellos, anotando 11 goles y encajando únicamente uno.

Clasificación

Bélgica concluyó la fase de grupos como líder del Grupo G, mientras que España terminó primera del Grupo H. Ambas selecciones llegan a los cuartos de final como ganadoras de sus respectivos grupos.