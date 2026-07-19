Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver España vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de streaming en vivo para ver España vs Argentina están disponibles a través de los servicios que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Argentina se enfrentan este domingo en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford en la final de la Copa del Mundo 2026. Dos selecciones invictas a lo largo de todo el torneo disputarán el título más preciado del fútbol internacional.

Luis de la Fuente ha construido una España sólida y letal. La Roja llega a la final tras ganar los cinco partidos de la fase eliminatoria sin encajar en juego abierto, con Lamine Yamal como gran protagonista del torneo. El extremo barcelonista, con apenas diecisiete años, ha sido el jugador más desequilibrante del Mundial.

La historia que rodea a este duelo tiene una dimensión personal imposible de ignorar. Una fotografía de Messi bañando a Yamal cuando el joven era un bebé se ha convertido en uno de los símbolos de este ciclo mundialista. Este domingo, el niño de aquella imagen se mide al hombre que la protagoniza en el partido más importante de su carrera.

Argentina llega como campeona vigente y con una convicción absoluta. Lionel Scaloni sacó adelante una remontada ante Inglaterra en las semifinales, ganando 2-1 tras ir por detrás en el marcador. Messi, con 39 años, podría estar disputando su último partido con la albiceleste, aunque su seleccionador ha preferido no especular sobre su futuro.

El ambiente en Nueva Jersey promete ser extraordinario. Los seguidores argentinos han seguido al equipo por todo el país en números impresionantes, y la ausencia del presidente Javier Milei, que ha optado por ver el partido desde casa por superstición futbolera, solo añade otro capítulo a una narrativa que ya supera al propio fútbol.

Andrés Iniesta, campeón del mundo en 2010, advirtió esta semana que detener a Messi por completo es prácticamente imposible, y que España deberá imponer su propio juego para aspirar al título. La preparación del partido estuvo marcada por la cancelación del último entrenamiento de La Roja debido a las condiciones meteorológicas adversas en Nueva Jersey.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver España vs Argentina en directo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de streaming en vivo y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente no ha confirmado oficialmente el once inicial de España, aunque el once proyectado sitúa a Unai Simón bajo palos, con una defensa formada por Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Aymeric Laporte y Pedro Porro. En el centro del campo aparecen Fabián Ruiz, Alejandro Baena y Rodri, mientras que Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal conforman el tridente ofensivo. No se han registrado lesiones ni sanciones en el bando español.

Por parte de Argentina, Lionel Scaloni tampoco ha anunciado su alineación definitiva. El once proyectado cuenta con Damián Martínez en portería, una defensa con Cristian Romero, Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, y un centro del campo con Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Lionel Messi y Julián Álvarez lideran el ataque. No hay bajas por lesión ni suspensión confirmadas en el equipo albiceleste.

Forma

España llega a la final con un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos del Mundial. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante Francia el 14 de julio, y antes de eso derrotó a Bélgica por 2-1 y a Portugal por 1-0 en los cuartos de final. En las rondas previas, La Roja goleó a Austria 3-0 y superó a Uruguay por la mínima. En total, España ha marcado siete goles y encajado dos en esos cinco encuentros.

Argentina presenta un registro igualmente impecable, con cinco victorias consecutivas en el torneo. La más reciente fue la remontada ante Inglaterra el 15 de julio, ganando 2-1 tras ir por detrás. La albiceleste también venció a Suiza por 3-1, a Egipto por 3-2, a Cabo Verde por 3-2 y a Jordania por 3-1 en el arranque de la fase eliminatoria. Argentina ha anotado doce goles y concedido ocho en ese tramo, con un estilo más abierto pero igual de efectivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue un amistoso disputado el 27 de marzo de 2018, con España ganando por 6-1. Antes de ese resultado, Argentina se impuso 4-1 en un amistoso de septiembre de 2010, mientras que España se llevó victorias por 2-1 en los amistosos de noviembre de 2009 y octubre de 2006. En los cuatro partidos registrados, España acumula tres victorias por una de Argentina. Este domingo será el primer duelo oficial entre ambas naciones.

Clasificación

España terminó la fase de grupos como líder del Grupo H, mientras que Argentina se clasificó en primera posición del Grupo J.