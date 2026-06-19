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Cómo ver Escocia vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Escocia y Marruecos se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Escocia y Marruecos se miden este viernes 19 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un duelo del Grupo C de la Copa del Mundo 2026 que promete ser uno de los partidos más intensos de la fase de grupos.

Los escoceses llegan al encuentro con el ánimo por las nubes. Su victoria ante Haití el 13 de junio fue la primera en un torneo mundialista desde 1990, un hito que ha devuelto la ilusión al Tartan Army después de décadas de ausencias. Steve Clarke dispone de un equipo con líderes claros: Scott McTominay y John McGinn encabezan el centro del campo con autoridad, y Lawrence Shankland apunta a ser el referente ofensivo en Foxborough.

Marruecos, por su parte, llegó al torneo con la confianza intacta tras su histórica semifinal en Qatar 2022, y su debut en este Mundial no hizo más que confirmar su estatus. Los Leones del Atlas igualaron 1-1 ante Brasil en el MetLife Stadium de East Rutherford en un partido que atrajo a más de 10 millones de espectadores en la transmisión en inglés por FOX, estableciendo un récord histórico de audiencia para un partido mundialista sin la participación de Estados Unidos.

El joven centrocampista Ayyoub Bouaddi fue una de las figuras del empate ante Brasil. El mediocampista demostró una madurez impropia de su edad, tomando decisiones precisas bajo presión y sirviendo de plataforma para que sus compañeros pudieran hacer daño a una selección de primer nivel mundial. Su actuación no sorprendió a quienes lo siguen de cerca, pero sí dejó boquiabierto al mundo entero.

Ambos equipos llegan al encuentro con puntos en el bolsillo y la clasificación a octavos de final como objetivo inmediato. Escocia lidera el Grupo C con tres puntos, mientras que Marruecos ocupa la segunda posición con uno. Un triunfo de cualquiera de los dos equipos pondría un pie en la siguiente ronda con una jornada de antelación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Steve Clarke no tiene lesionados ni sancionados confirmados para este encuentro. El técnico escocés apunta a un once inicial formado por Angus Gunn bajo palos; Jack Hendry, Grant Hanley y Aaron Hickey en la defensa; Andrew Robertson en el carril izquierdo; Ben Doak y Lewis Ferguson en el centro del campo junto a John McGinn y Scott McTominay; y la pareja ofensiva formada por Che Adams y Lawrence Shankland.

Marruecos tampoco registra ausencias por lesión o sanción. Mohamed Ouahbi tiene previsto alinear a Yassine Bounou en la portería, con Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad y Achraf Hakimi formando la línea defensiva. Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi y Ayyoub Bouaddi ocuparían el centro del campo, con Brahim Díaz, Neil El Aynaoui e Ismael Saibari en las posiciones más avanzadas. Se irán actualizando las novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Escocia llega al partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-0 ante Haití en el Mundial el pasado 14 de junio, que supuso su primera victoria en un torneo mundialista en 36 años. Antes de eso, los escoceses golearon 4-0 a Bolivia en un amistoso y se impusieron 4-1 a Curazao. Sus dos únicas derrotas en esta racha llegaron ante Costa de Marfil (0-1) y Japón (0-1) en amistosos de marzo.

Marruecos presenta un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el empate 1-1 ante Brasil en el debut mundialista del 13 de junio. Previamente, los Leones del Atlas igualaron 1-1 con Noruega en un amistoso y encadenaron victorias contundentes ante Madagascar (4-0) y Burundi (5-0). En total, el equipo de Mohamed Ouahbi marcó 12 goles y encajó 3 en esos cinco partidos, una cifra que refleja su solidez tanto en ataque como en defensa.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Escocia y Marruecos. Este partido del Grupo C del Mundial 2026 en el Gillette Stadium podría ser el primer cruce oficial entre ambas selecciones del que se tiene registro en este conjunto de datos.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo C, Escocia ocupa la primera posición y Marruecos la segunda antes de este encuentro.