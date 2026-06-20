Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo E Kansas City Stadium

Cómo ver Ecuador vs Curazao en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ecuador y Curazao se puede ver en directo a través de DAZN. Más abajo encontrarás los detalles de emisión y el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Ecuador y Curazao se miden este 20 de junio en el Kansas City Stadium en un duelo del Grupo E del Mundial 2026 que ambos equipos necesitan ganar para mantenerse con vida en el torneo.

Ecuador llega a este partido con la herida abierta de la jornada inaugural. El gol de Amad Diallo en el minuto 90 le dio la victoria a Costa de Marfil y puso fin a una racha de 19 partidos invictos de La Tri. Sebastián Beccacece debe recomponer a su equipo sin margen de error.

El seleccionador argentino ha construido un bloque sólido. Willian Pacho y Piero Hincapié, dos centrales con experiencia en la Liga de Campeones, forman una de las zagueras más fiables de CONMEBOL, mientras que Moisés Caicedo es el motor que mueve todo desde la mitad del campo.

Curazao, en su debut histórico en un Mundial, recibió un golpe de realidad inmediato. La derrota por 7-1 ante Alemania dejó al descubierto la diferencia de nivel entre la nación caribeña y las potencias del torneo. El reto de Dick Advocaat es que su equipo muestre algo más de lo que exhibió en Houston.

El técnico holandés cuenta con jugadores de nivel europeo. Tahith Chong aporta experiencia en la Premier League, Leandro Bacuna añade creatividad en la mediapunta y el portero Eloy Room tendrá que estar muy atento para evitar una goleada. La base del equipo proviene del fútbol neerlandés, lo que al menos garantiza un lenguaje táctico compartido.

Ambos equipos ocupan los dos últimos puestos del Grupo E. Un empate mantiene a los dos con opciones; una victoria puede cambiar el panorama del grupo por completo antes de la última jornada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Ecuador vs Curazao en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de transmisión en línea y la hora exacta de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Beccacece apunta a una defensa de cuatro con Willian Pacho y Piero Hincapié como centrales y Ángelo Preciado y Joel Ordóñez en los carriles. Moisés Caicedo y Alan Franco se proyectan en el doble pivote, con Pedro Vite y John Yeboah aportando amplitud en las bandas. Gonzalo Plata y Enner Valencia encabezarían el ataque. Ecuador no registra bajas por lesión ni sanción para este partido.

Dick Advocaat alinearía a Eloy Room bajo palos, con Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville y Riechedly Bazoer formando la línea defensiva. Livano Comenencia, Juninho Bacuna y Leandro Bacuna ocuparían el centro del campo, mientras que Sontje Hansen, Tahith Chong y Jurgen Locadia formarían el tridente ofensivo. Curazao tampoco tiene bajas confirmadas. Se añadirán novedades si las hubiera antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Ecuador llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota por 1-0 ante Costa de Marfil en el estreno mundialista del 14 de junio, que cortó una larga racha sin perder. Antes de ese tropiezo, La Tri goleó 3-0 a Guatemala y venció 2-1 a Arabia Saudí en amistosos previos al torneo. En marzo empataron 1-1 tanto con Países Bajos como con Marruecos. En esos cinco encuentros, Ecuador marcó ocho goles y encajó cuatro.

Los números de Curazao son más preocupantes: una sola victoria en cinco partidos. El único triunfo fue el 4-0 ante Aruba el 7 de junio, rodeado de cuatro derrotas. Alemania los goleó 7-1 en la apertura del Mundial, Escocia ganó 4-1 y Australia se impuso 5-1. China completó la serie con un 2-0 en marzo. En total, Curazao anotó seis goles y recibió 19 en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Ecuador y Curazao nunca se han enfrentado antes en ninguna competición oficial ni amistosa según los registros disponibles. El partido del 20 de junio de 2026 en Kansas City será el primer duelo entre ambas selecciones a cualquier nivel.

Clasificación

En la tabla del Grupo E de la Copa del Mundo, Ecuador ocupa la tercera posición y Curazao la cuarta antes de este encuentro.