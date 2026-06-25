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World Cup - Copa del Mundo - Grupo E New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Ecuador vs Alemania en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Ecuador vs Alemania se puede ver en directo a través de DAZN, Movistar+, RTVE, TVE La 1 y Fubo. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ecuador y Alemania se miden este 25 de junio en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford en la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial 2026. El partido llega con implicaciones radicalmente distintas para cada selección.

Alemania ya tiene su plaza en los dieciseisavos de final asegurada. Julian Nagelsmann llega a este encuentro con pleno de puntos tras dos victorias consecutivas, la más reciente un triunfo por 2-1 ante Costa de Marfil en Toronto, donde Deniz Undav marcó dos goles como suplente para dar la vuelta al marcador.

Ecuador, en cambio, necesita ganar. La selección de Sebastián Beccacece suma apenas un punto tras empatar 0-0 con Curazao y perder 1-0 ante Costa de Marfil en la primera jornada. Sin una victoria, La Tri queda eliminada del torneo.

Enner Valencia sigue siendo el referente ofensivo ecuatoriano, mientras que Moisés Caicedo deberá ejercer un control total del mediocampo si su equipo quiere generar el peligro suficiente para superar a una defensa alemana bien organizada.

La baja más relevante en el bando alemán es la de Nico Schlotterbeck, descartado para el resto del torneo tras sufrir una rotura de ligamentos en el tobillo ante Costa de Marfil. Nagelsmann deberá reorganizar su línea defensiva, aunque la profundidad de su plantilla le permite absorber el golpe sin perder solidez.

Para Ecuador, esta es la última oportunidad de salvar su Mundial. Para Alemania, una ocasión de cerrar la fase de grupos con autoridad y llegar a la ronda eliminatoria con el máximo impulso posible.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Beccacece no tiene bajas por lesión ni sanción para este encuentro. Su once proyectado cuenta con Hernán Galíndez bajo palos; Piero Hincapié, Willian Pacho y Joel Ordóñez en defensa; Pedro Vite y Pervis Estupiñán como carrileros; Moisés Caicedo y Alan Franco en el centro del campo, con John Yeboah como apoyo; y Enner Valencia junto a Gonzalo Plata en ataque.

Julian Nagelsmann no podrá contar con Nico Schlotterbeck, descartado para el resto del torneo tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo durante el partido ante Costa de Marfil. El once proyectado alemán sitúa a Oliver Baumann en portería; Joshua Kimmich, Jonathan Tah y Antonio Rüdiger en la zaga; David Raum, Jamie Leweling, Leon Goretzka, Angelo Stiller y Nadiem Amiri en el mediocampo; y Maximilian Beier junto a Deniz Undav en la delantera.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 15 N. Schlotterbeck

Forma

Ecuador llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Curazao en el Mundial el 21 de junio, precedido por la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en la primera jornada. Antes del torneo, La Tri venció 3-0 a Guatemala y 2-1 a Arabia Saudí en amistosos, y empató 1-1 con Holanda en marzo. En esos cinco partidos, Ecuador marcó seis goles y encajó dos.

Alemania presenta un estado de forma excepcional: cinco victorias en cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante Costa de Marfil el 20 de junio, con Undav como protagonista desde el banquillo. Antes, Die Mannschaft goleó 7-1 a Curazao en la primera jornada y venció 1-2 a Estados Unidos en un amistoso el 6 de junio. También derrotaron 4-0 a Finlandia y 2-1 a Ghana en la fase de preparación. En esos cinco encuentros, Alemania anotó 16 goles y solo encajó tres, con una portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

ECU Últimos partidos ALE 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Ecuador 2 - 4 Alemania

Ecuador 0 - 3 Alemania 2 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos países se han enfrentado en dos ocasiones en los registros disponibles, con victoria alemana en ambos casos. El duelo más reciente fue un amistoso el 29 de mayo de 2013, que Alemania ganó por 4-2. Con anterioridad, Die Mannschaft se impuso 3-0 a Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2006 el 20 de junio de aquel año. En el cómputo total de los dos encuentros, Alemania ha marcado siete goles y encajado dos.

Clasificación

En el Grupo E de la Copa del Mundo, Alemania ocupa la primera posición, mientras que Ecuador entra en esta última jornada en el tercer puesto de la clasificación.