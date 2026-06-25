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Cómo ver Curazao vs Ivory Coast en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Curazao y Costa de Marfil se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Curazao y Costa de Marfil se miden en el Philadelphia Stadium en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026, con los Elefantes buscando consolidar su clasificación y los caribeños persiguiendo el milagro de avanzar a la siguiente ronda.

Dick Advocaat ha logrado mantener viva la ilusión de Curazao después de un inicio de torneo que pocos esperaban. Tras la goleada de 7-1 ante Alemania en la primera jornada, la selección isleña respondió con un empate sin goles frente a Ecuador, resultado que igualó el récord de paradas en un partido del Mundial y dejó al portero Eloy Room como figura indiscutible de esta Copa del Mundo.

El guardameta del Miami FC realizó 15 paradas ante Ecuador, una actuación que ya forma parte del folklore de este torneo. Room volverá a ser el hombre más importante para Advocaat si Curazao quiere protagonizar una de las sorpresas del campeonato.

Costa de Marfil llega a Filadelfia como segundo del grupo y con margen para maniobrar. Emerse Faé construyó un equipo más sólido defensivamente desde que asumió el cargo, y los resultados lo avalan: los Elefantes arrancaron con una victoria 1-0 ante Ecuador gracias a un gol de Yan Diomande en el tiempo añadido, aunque cayeron 2-1 ante Alemania en la segunda jornada con un tanto en el descuento.

Amad Diallo, el extremo del Manchester United, es el jugador más peligroso del conjunto marfileño. El mediocampista Franck Kessie aporta experiencia y físico en el centro del campo, mientras que el joven Yan Diomande, de solo 19 años y uno de los jugadores más cotizados de Europa, tiene la capacidad de decidir el partido en cualquier momento.

Para Curazao, esta es la última oportunidad. Para Costa de Marfil, la ocasión de sellar el pase con autoridad. El partido promete tensión desde el primer minuto en Filadelfia.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Dick Advocaat no tiene lesionados ni sancionados confirmados en la convocatoria de Curazao. El técnico neerlandés tiene previsto alinear a Eloy Room bajo palos, con una defensa formada por Deveron Fonville, Joshua Brenet, Armando Obispo y Sherel Floranus. Jurien Gaari y Livano Comenencia formarán el doble pivote, con Tahith Chong, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna por detrás de Jurgen Locadia en punta.

Emerse Faé deberá prescindir de Wilfried Singo, que figura como baja por lesión. El seleccionador marfileño apunta a un once con Yahia Fofana en portería; Odilon Kossounou, Guela Doue, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan en defensa; Franck Kessie, Ibrahim Sangare y Christ Oulai en el centro del campo; y Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny y Yan Diomande en ataque. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 5 W. Singo

Forma

Curazao llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Ecuador el 21 de junio, que les dio su primer punto en la historia del Mundial. Antes de eso, sufrieron una derrota por 7-1 ante Alemania en la primera jornada del torneo. La única victoria en esa racha fue un amistoso ante Aruba por 4-0 el 7 de junio. En los cinco partidos, el equipo anotó cinco goles y encajó 18.

Costa de Marfil presenta cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Alemania el 20 de junio, con el gol en contra llegando en el tiempo añadido. Antes, los Elefantes se impusieron 1-0 a Ecuador gracias a un tanto de Yan Diomande en el minuto 90, y también vencieron 2-1 a Francia en un amistoso. En los cinco partidos, Costa de Marfil marcó cinco goles y concedió cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Curazao y Costa de Marfil. El duelo del 25 de junio en Filadelfia constituye el primer cruce entre ambas selecciones en cualquier competición oficial.

Clasificación

En la tabla del Grupo E de la Copa del Mundo, Costa de Marfil ocupa la segunda posición, mientras que Curazao se sitúa cuarto entrando en esta última jornada.