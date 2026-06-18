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Cómo ver Chequia vs Sudáfrica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Chequia y Sudáfrica se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Chequia y Sudáfrica se enfrentan en el Atlanta Stadium en un partido del Grupo A del Mundial de la FIFA 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Ambas selecciones llegan a Atlanta con una derrota en el arranque del torneo. Los checos cayeron 2-1 ante Corea del Sur en Guadalajara, un partido en el que se adelantaron gracias a un cabezazo de Ladislav Krejčí, pero en el que encajaron dos goles en los últimos veinte minutos para irse con las manos vacías.

El debut de Bafana Bafana fue aún más traumático. Sudáfrica perdió 2-0 ante México en el Estadio Azteca y vio cómo el árbitro expulsaba a Sphephelo Sithole y a Themba Zwane, dejando al equipo de Hugo Broos con nueve hombres en un partido en el que ya tenían serias dificultades para crear ocasiones.

Ambas bajas por tarjeta roja pesan sobre Broos de cara a este partido. Sithole y Zwane no podrán jugar, lo que obliga al seleccionador belga a reconfigurar su mediocampo en el peor momento posible. Teboho Mokoena y el joven Relebohile Mofokeng deberán cargar con aún más responsabilidad creativa.

Por su parte, Miroslav Koubek tiene sus propias preocupaciones. Patrik Schick, el máximo goleador checo, fue sustituido en el minuto 64 ante Corea del Sur sin haber disparado a puerta. El delantero del Bayer Leverkusen necesita una reacción si Chequia quiere mantener vivas sus opciones de pasar a la siguiente ronda.

Con los dos equipos en el fondo de la tabla del Grupo A y necesitados de puntos, el partido en Atlanta promete intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información sobre cómo seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Miroslav Koubek dirige a Chequia sin novedades oficiales sobre bajas o lesiones confirmadas de cara a este partido. No se ha publicado un once probable oficial, aunque el técnico checo deberá valorar los cambios tras la derrota ante Corea del Sur. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Hugo Broos afronta el partido con dos bajas confirmadas por sanción. Sphephelo Sithole y Themba Zwane cumplen suspensión tras ser expulsados ante México y no estarán disponibles. Al igual que en el caso checo, no hay un once titular confirmado, y se añadirán más detalles antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 13 S. Sithole

11 T. Zwane

Forma

Chequia llega al partido con un balance de tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Corea del Sur en el Mundial, donde encajaron el tanto decisivo en el minuto 80. En los amistosos previos al torneo firmaron victorias ante Guatemala (3-1) y Kosovo (2-1), además de dos empates 2-2 en la fase de clasificación ante Dinamarca e Irlanda. En esos cinco partidos marcaron diez goles y encajaron siete.

Sudáfrica suma una victoria, dos empates y dos derrotas en su último quinteto de partidos. La derrota 2-0 ante México es su resultado más reciente. Antes del torneo ganaron a Jamaica (1-0) y empataron a cero con Nicaragua. Sus dos enfrentamientos ante Panamá en marzo acabaron con derrota (2-1) y empate (1-1). Bafana Bafana anotó dos goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Chequia y Sudáfrica en los datos disponibles. Este partido en Atlanta constituye un encuentro inédito entre ambas selecciones a nivel internacional.

Clasificación

En la tabla del Grupo A del Mundial, Chequia ocupa la tercera posición y Sudáfrica la cuarta tras la primera jornada.