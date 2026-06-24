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World Cup - Copa del Mundo - Grupo A Mexico City Stadium

Cómo ver Chequia vs Mexico en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Chequia y México se puede ver en vivo a través de DAZN. Las opciones de transmisión disponibles se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Chequia y México se miden este 24 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México en el cierre del Grupo A del Mundial de la FIFA 2026, con los anfitriones ya clasificados y los checos con la eliminación como única alternativa al triunfo.

México llega a este partido con una campaña perfecta. El Tri venció a Sudáfrica 2-0 en la jornada inaugural y luego doblegó a Corea del Sur 1-0 en Guadalajara gracias al tanto de Luis Romo en la segunda parte. Con seis puntos y sin goles en contra, el equipo de Javier Aguirre cierra la fase de grupos como líder indiscutible del Grupo A.

Para Chequia, el panorama no puede ser más distinto. El conjunto de Miroslav Koubek empató 1-1 con Sudáfrica en Atlanta en la segunda jornada, con el gol de Michal Sadilek anulado por un penal tardío de Teboho Mokoena. Ese resultado los dejó con un solo punto, empatados con Sudáfrica en la parte baja del grupo.

La matemática es sencilla para los checos: solo la victoria les mantiene con vida, y aun así dependerían del resultado paralelo entre Sudáfrica y Corea del Sur. Una derrota significa la eliminación directa. Aguirre, por su parte, ha señalado que quiere usar este partido para construir momentum de cara a la fase eliminatoria.

Patrik Schick y Adam Hlozek encabezan el ataque checo, mientras que Santiago Giménez y Julián Quiñones son los referentes ofensivos de El Tri. El Azteca empujará a los locales, pero Chequia no tiene nada que perder.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Chequia vs México en vivo, incluyendo opciones de canal de TV, stream online y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Miroslav Koubek tiene el plantel completo para este decisivo partido del Grupo A. No hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando checo. El XI proyectado sitúa a Matej Kovar bajo palos, con Robin Hranac, Ladislav Krejci y Tomas Holes en la línea defensiva. Vladimir Coufal y Michal Sadilek ocuparán las bandas, con Vladimir Darida y Lukas Cerv en el centro del campo. Adam Hlozek y Alexandr Sojka acompañarán a Patrik Schick en ataque.

Javier Aguirre tampoco reporta bajas por lesión ni suspensión. El XI proyectado de México coloca a José Rangel en portería, con Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jorge Sánchez en defensa. Erik Lira, Brian Gutiérrez y Luis Romo formarán el mediocampo, mientras que Roberto Alvarado y Julián Quiñones flanquearán a Santiago Giménez en ataque. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 14 D. Jurasek Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Chequia llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Sudáfrica en el Mundial el 18 de junio, precedido por la derrota 2-1 ante Corea del Sur el 12 de junio. En los tres partidos anteriores, los checos ganaron a Guatemala 3-1 y a Kosovo 2-1 en amistosos, y empataron 2-2 con Dinamarca en la clasificación para el Mundial. En total, marcaron siete goles y encajaron siete en esos cinco encuentros.

El estado de forma de México es notablemente superior. El Tri ganó los cinco últimos partidos disputados. El más reciente fue la victoria 1-0 ante Corea del Sur en el Mundial el 19 de junio, seguida del 2-0 sobre Sudáfrica el 11 de junio. Antes del torneo, México goleó 5-1 a Serbia, venció 1-0 a Australia y se impuso 2-0 a Ghana. En ese tramo de cinco partidos, los mexicanos anotaron once goles y no encajaron ninguno, manteniendo la portería a cero en cada partido.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos directos entre Chequia y México en el registro de los últimos cinco partidos. Este duelo del Grupo A en el Mexico City Stadium es el encuentro que figura en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa del Mundo, México ocupa el primer puesto con seis puntos tras dos jornadas. Chequia se sitúa tercero en el grupo con un punto después de dos partidos.