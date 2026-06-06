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Segunda Division - Segunda División playoff Estadio Skyfi Castalia

Cómo ver Castellón vs Almería en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Castellón vs Almería se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido por televisión y en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Castellón recibe al Almería en el Estadio Skyfi Castalia en un duelo de Segunda División con implicaciones directas en la tabla clasificatoria. Ambos equipos llegan a esta cita con objetivos claros y con la presión propia de las últimas jornadas de la temporada.

El conjunto local, dirigido por Pablo Hernández, ha recuperado sensaciones en las últimas semanas tras encadenar dos victorias consecutivas. Los castellonenses ganaron al Eibar por 2-1 en su último partido en casa y necesitan seguir sumando para consolidar su posición en la segunda mitad de la tabla.

El Almería, por su parte, llega como uno de los equipos más sólidos del campeonato. El equipo de Rubi ocupa la tercera posición y viene de ganar al Real Valladolid por 1-0 en su último desplazamiento, lo que refuerza su condición de aspirante al ascenso directo.

Los andaluces han demostrado capacidad para ganar fuera de casa, aunque su irregularidad reciente —con dos derrotas en sus últimas cinco jornadas— abre dudas sobre su consistencia en el tramo decisivo de la competición.

El historial reciente entre estos dos equipos añade morbo al encuentro. El Castellón ganó el último enfrentamiento en casa por 2-0 en abril, lo que convierte el Skyfi Castalia en un escenario especialmente complicado para el visitante.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

El Castellón está dirigido por Pablo Hernández, aunque el cuerpo técnico no ha facilitado datos sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido. No hay once probable confirmado por el momento, por lo que la información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Rubi tampoco ha dado detalles sobre el estado de su plantilla. El Almería no ha reportado lesionados ni sancionados en los datos disponibles, y el once inicial también está por confirmar antes del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Castellón llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Eibar, y antes de eso ganó a domicilio al SD Huesca por 0-1. El equipo ha marcado seis goles y encajado seis en ese período, lo que refleja un conjunto competitivo pero con márgenes ajustados. La derrota ante el Córdoba por 1-2 es el único tropiezo en ese tramo.

El Almería presenta también dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los almerienses golearon al Mirandés por 4-2 en su mejor actuación reciente, aunque después encadenaron dos derrotas ante el Girón y Las Palmas. El triunfo por 1-0 ante el Real Valladolid el pasado 31 de mayo fue un paso importante para recuperar la confianza. En total, el equipo ha anotado nueve goles y ha recibido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de abril de 2026 en el Estadio Skyfi Castalia, con victoria del Castellón por 2-0 en partido de Segunda División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Castellón acumula tres victorias por una del Almería, con un empate sin registrar. El conjunto castellonense ha mostrado especial fortaleza en casa, incluyendo una victoria por 4-1 en abril de 2025 y otra espectacular por 5-2 en septiembre de 2024 en el campo del Almería.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la tercera posición, mientras que el Castellón se sitúa en el sexto puesto.