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World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Cómo ver Canadá vs Qatar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Canadá y Qatar se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Canadá recibe a Qatar en el BC Place de Vancouver en un partido del Grupo B del Mundial 2026 que podría definir el destino de ambas selecciones en el torneo.

Los locales llegaron a este encuentro tras empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su debut mundialista en casa, un resultado que dejó sensaciones encontradas en un equipo que necesita ganar para asegurar su avance a la siguiente ronda.

Jesse Marsch dispone de una plantilla con talento real. Alphonso Davies, el lateral zurdo del Bayern Múnich que regresó de una lesión prolongada antes del torneo, es la figura más reconocida, pero Jonathan David, del Juventus, y el centrocampista del Sassuolo Ismael Kone también son piezas fundamentales del esquema canadiense.

Qatar, por su parte, llega con la moral intacta tras rescatar un empate dramático ante Suiza. Boualem Khoukhi igualó el marcador en el minuto 94 para firmar un 1-1 que generó polémica, ya que el tanto suizo llegó mediante un penalti cuya legalidad fue ampliamente cuestionada. El empate, en cualquier caso, mantiene vivas las opciones de Julen Lopetegui y los suyos.

Akram Afif, el mediapunta del Al-Sadd, es la gran amenaza ofensiva del combinado catarí. Su capacidad para crear y para servir a Almoez Ali, máximo goleador histórico de la selección, hace de Qatar un rival que Canadá no puede subestimar en su propio estadio.

Ambos equipos llegan con un punto tras la primera jornada y se enfrentarán sabiendo que una victoria los colocaría en una posición privilegiada para clasificarse. El Grupo B se perfila como uno de los más disputados del torneo, y este duelo podría ser decisivo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá está dirigida por Jesse Marsch, aunque por el momento no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones para este partido. Tampoco se ha publicado un once inicial probable. Se actualizará la información conforme se acerque el horario de inicio.

Qatar llega a Vancouver bajo las órdenes de Julen Lopetegui, y al igual que ocurre con los locales, no hay datos confirmados sobre bajas por lesión o suspensión. El once previsto tampoco ha sido anunciado oficialmente. Se añadirán novedades en cuanto estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá suma en sus últimos cinco partidos un registro de una victoria, cuatro empates y ninguna derrota. Su triunfo más reciente fue un 2-0 ante Uzbekistán en un amistoso del 2 de junio. En el Mundial, igualaron 1-1 con Bosnia y Herzegovina el 12 de junio. Los canadienses han marcado seis goles y encajado cuatro en ese período, con tres de sus cinco partidos terminando en tablas.

Qatar presenta un balance de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el citado 1-1 ante Suiza en el debut mundialista del 13 de junio. Antes de eso, cayeron 0-3 ante Túnez en la Copa Árabe FIFA en diciembre de 2025. Los catarís han anotado tres goles y recibido cinco en ese tramo, lo que refleja una solidez defensiva frágil fuera de los grandes duelos.

Historial de Enfrentamientos Directos

CAN Último partidos QAT 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Catar 0 - 2 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 23 de septiembre de 2022, cuando Canadá venció 2-0 a Qatar en territorio catarí. Ese resultado es la única referencia directa disponible entre los dos equipos y otorga a los canadienses el pleno historial en los enfrentamientos entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Canadá ocupa la segunda posición y Qatar la tercera tras la primera jornada de la fase de grupos.