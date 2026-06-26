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Cómo ver Cabo Verde vs Arabia Saudí en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en línea para este partido están disponibles a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles para ver el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Cabo Verde y Arabia Saudí se miden este 26 de junio en el Houston Stadium en el cierre de la fase de grupos del Grupo H del Mundial 2026, con los Tiburones Azules a un punto de escribir historia.

Los debutantes en la Copa del Mundo han sido la revelación del torneo. Con una población de apenas 525.000 habitantes, Cabo Verde igualó 0-0 ante España en su debut y luego remontó para empatar 2-2 con Uruguay el 21 de junio, acumulando dos puntos de gran valor frente a rivales de primer nivel.

El portero veterano Vozinha, de 40 años, se ha convertido en el símbolo emocional de esta selección. Sus siete paradas ante España lo catapultaron a la fama mundial, y el técnico Bubista ha construido a su alrededor una estructura defensiva sólida y difícil de romper.

Arabia Saudí llega a Houston con sus opciones de clasificación prácticamente agotadas. El equipo de Georgios Donis sumó un punto ante Uruguay en el arranque, pero cayó 4-0 ante España el 21 de junio, resultado que los dejó en el fondo del grupo. Los Halcones Verdes necesitan ganar y esperar resultados favorables para tener alguna opción de avanzar.

Salem Al-Dawsari, dos veces Jugador del Año en Asia, sigue siendo el motor creativo de Arabia Saudí, mientras que Saud Abdulhamid, lateral derecho del Lens, es el único jugador del plantel que milita fuera del país.

Cabo Verde sabe que un empate podría bastar para sellar su pase a los octavos de final si España derrota a Uruguay en el partido paralelo. Para Arabia Saudí, no hay margen de error. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Bubista no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el plantel de Cabo Verde. El técnico no ha confirmado alineación oficial, aunque se espera que repita un esquema similar al utilizado en los empates ante Uruguay y España. El once proyectado incluye a Vozinha; Joao Paulo, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges; Ryan Mendes Da Graca, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Lenini; Garry Rodrigues y Gilson Benchimol.

Por parte de Arabia Saudí, Georgios Donis tampoco ha comunicado lesiones ni suspensiones. El técnico griego buscará una respuesta de sus jugadores tras la goleada encajada ante España. El once proyectado es: Mohammed Al Owais; Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Hassan Al Tambakti, Saud Abdulhamid; Mohammed Abu Al Shamat, Salem Mohammed Al-Dossari, Mohamed Kanno, Nasser Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Cabo Verde llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Uruguay el 21 de junio, partido en el que remontaron desde atrás. Antes, detuvieron a España en un 0-0 en su debut mundialista el 15 de junio. En los amistosos previos al torneo, golearon 3-0 a Bermudas y 3-0 a Serbia, y empataron 1-1 con Finlandia. En total, marcaron nueve goles y encajaron tres en esos cinco partidos.

Arabia Saudí presenta una racha más irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue la derrota 4-0 ante España el 21 de junio. Antes, igualaron 1-1 con Uruguay en el primer partido del grupo y vencieron 3-0 a Puerto Rico en un amistoso. Las derrotas ante España y Ecuador, sumadas al empate con Senegal, dejan su registro en cuatro goles marcados y siete encajados en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cabo Verde y Arabia Saudí no tienen encuentros previos registrados en el historial disponible. El partido del 26 de junio en Houston será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones a nivel de fútbol masculino.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, Cabo Verde ocupa la tercera posición y Arabia Saudí es cuarta antes de disputarse la última jornada.