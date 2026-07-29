Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Amistosos - Jornada 1 29 jul 2026 - 14:45

Cómo ver Burnley vs Espanyol en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Burnley y Espanyol se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en televisión o en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Burnley y Espanyol se citan en un amistoso de pretemporada que pone frente a frente a dos clubes con objetivos muy distintos de cara a la temporada que se avecina.

Los clarets llegan a este duelo en un momento delicado. Tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos dibujan una pretemporada complicada para el conjunto inglés, que no ha terminado de encontrar su mejor versión antes del arranque oficial.

El Espanyol, por su parte, llega en mejor forma. Los pericos acumulan dos victorias consecutivas en sus compromisos de verano y mostraron solidez defensiva en su último ensayo ante el Sabadell, donde empataron a uno.

Para el cuadro catalán, este partido es una oportunidad de seguir afinando el once y los automatismos de cara al regreso a la Primera División, donde necesitarán ser competitivos desde el primer día.

Burnley, en cambio, buscará sacudirse la dinámica negativa y ofrecer una imagen más convincente ante su afición antes de que comience la exigencia real de la Championship.

Un amistoso con valor real para ambos técnicos, que aprovecharán cada minuto para sacar conclusiones. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no hay información disponible sobre el estado de la plantilla del Burnley ni sobre posibles bajas o convocatorias especiales. Lo mismo ocurre con el Espanyol, del que tampoco se han publicado datos sobre lesiones, sanciones ni el once probable. Esta sección se actualizará con los últimos datos conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Burnley llega al partido con un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El conjunto inglés cayó ante Ajax por 2-1 el pasado 26 de julio en su más reciente salida, y antes había encajado una abultada derrota por 4-1 frente al Real Salt Lake. En total, los clarets han marcado cinco goles y encajado once en ese tramo, una cifra que refleja los problemas defensivos que han mostrado durante la pretemporada.

El Espanyol presenta una imagen más positiva, con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Los pericos golearon al Pau por 4-0 el 21 de julio y ganaron al UE Olot por 3-0 días antes. Su único punto de equilibrio llegó en el empate a uno ante el Sabadell el 25 de julio, su último partido antes de este amistoso.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Burnley BUR 0 Espanyol ESP 2 F 0 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único antecedente registrado entre ambos equipos es un amistoso disputado el 5 de agosto de 2018, en el que el Espanyol se impuso al Burnley por 0-2. Con un solo precedente disponible, no es posible extraer patrones estadísticos significativos entre estos dos clubes.