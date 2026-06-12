Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo C New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Brazil vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Brasil vs Marruecos se puede ver en vivo a través de DAZN, Movistar+, RTVE, TVE La 1 y Fubo. A continuación tienes los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro del Grupo C del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Marruecos abren sus respectivas campañas en el Mundial 2026 este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un duelo del Grupo C que promete ser un examen de primer nivel para ambas selecciones desde el primer día del torneo.

Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, la Seleção llega a este Mundial con la misión de romper una sequía de 24 años sin levantar la copa. El técnico italiano ha devuelto la ilusión a una afición que exige resultados, y el estreno ante los Leones del Atlas será la primera prueba real de su trabajo.

Marruecos, por su parte, llega a Norteamérica con la credibilidad que le otorgó su histórica semifinal en Qatar 2022, donde se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar esa fase. Mohamed Ouahbi conduce a un grupo que no tiene miedo a los grandes rivales.

Los marroquíes prepararon el torneo con una serie de amistosos que incluyó victorias ante Madagascar y Burundi, y un empate ante Noruega apenas días antes del inicio del campeonato. Llegan con ritmo y con la confianza de saber que pueden competir con cualquiera.

Brasil, por su lado, viene de tres victorias consecutivas en amistosos, con triunfos ante Egipto, Panamá y Croacia, aunque sufrió una derrota ante Francia en marzo. La Seleção tiene argumentos de sobra, pero Marruecos no será un rival cómodo.

El único precedente reciente entre ambas selecciones dejó una sorpresa: Marruecos derrotó a Brasil 2-1 en un amistoso en marzo de 2023. Ese resultado todavía está fresco en la memoria del vestuario verde-amarelo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Brasil llega al partido con Carlo Ancelotti al frente del banquillo. El cuerpo técnico no ha facilitado una alineación probable confirmada, y en el momento de la publicación no hay lesionados ni sancionados registrados en la plantilla. Se añadirá más información sobre el once previsto conforme se acerque el momento del partido.

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, tampoco tiene bajas ni sanciones confirmadas en su lista. Al igual que en el caso brasileño, no se ha publicado una alineación titular oficial. La información se actualizará antes del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco compromisos. La Seleção venció a Egipto 2-1 el 6 de junio, su resultado más reciente, y antes había goleado a Panamá 6-2 y superado a Croacia 3-1. Su único tropiezo en este período fue la derrota ante Francia por 2-1 en marzo, con un empate ante Túnez 1-1 que completa la serie. En total, Brasil marcó 13 goles y encajó 7 en estos cinco partidos.

Marruecos llega con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue un empate 1-1 ante Noruega el 7 de junio, mientras que antes habían goleado a Madagascar 4-0 y a Burundi 5-0. Los Leones del Atlas también vencieron a Paraguay 2-1 y empataron ante Ecuador 1-1 en marzo. Marruecos anotó 13 goles y recibió 3 en ese tramo, una solidez defensiva que llama la atención.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Último partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Marruecos 2 - 1 Brazil 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 25 de marzo de 2023, cuando Marruecos venció a Brasil 2-1 en un amistoso disputado con Marruecos como local. Es el único encuentro registrado en los últimos años entre ambas selecciones, y el resultado favoreció a los africanos.

Clasificación

En la tabla del Grupo C del Mundial, Brasil ocupa la primera posición antes del inicio de la fase de grupos, mientras que Marruecos aparece en el tercer puesto.