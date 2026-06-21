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World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Cómo ver Belgium vs Irán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bélgica e Irán se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de emisión en streaming disponibles para este encuentro del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bélgica e Irán se enfrentan este 21 de junio en el Los Angeles Stadium, en un partido del Grupo G que puede reconfigurar por completo las aspiraciones de ambos equipos en la Copa del Mundo 2026.

Los Diablos Rojos llegan a esta segunda jornada tras empatar 1-1 con Egipto en Seattle, un resultado que dejó expuestas las carencias de cohesión colectiva del equipo de Rudi Garcia, especialmente durante la primera hora de juego. La entrada de Romelu Lukaku desde el banquillo fue determinante para forzar el gol del empate, y el delantero del Napoli pugna ahora por ocupar un lugar en el once inicial.

Irán, por su parte, demostró un carácter notable al remontar dos veces ante Nueva Zelanda para firmar un empate 2-2 en su debut mundialista. El conjunto de Amir Ghalenoei posee una estructura defensiva compacta y una capacidad de transición ofensiva que puede resultar peligrosa para cualquier rival.

La situación del equipo iraní llega marcada por una polémica extradeportiva: la federación persa presentó una queja formal ante la FIFA por las restricciones de viaje impuestas por las autoridades estadounidenses, que obligan a los jugadores a entrar y salir del país en los propios días de partido. El técnico Ghalenoei describió a su selección como el equipo más perjudicado del torneo, una presión adicional que sus futbolistas deberán gestionar dentro del campo.

Con los cuatro equipos del grupo empatados a un punto tras la primera jornada, este partido en Los Ángeles funciona como el pivote matemático del Grupo G. Una victoria para cualquiera de los dos les sitúa en el borde de la clasificación para los dieciseisavos de final.

Sigue leyendo para saber cómo y dónde ver el partido en directo, el canal de televisión, la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia cuenta con la plantilla prácticamente al completo para este partido. La única baja confirmada en el bando belga es la del defensa Zeno Debast por lesión. El once proyectado sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, con una defensa formada por Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper. En el centro del campo aparecen Youri Tielemans y Hans Vanaken junto a Kevin De Bruyne, mientras que Jeremy Doku y Dodi Lukebakio acompañan a Romelu Lukaku en el ataque.

En el lado iraní, Amir Ghalenoei no registra bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro. El once previsto cuenta con Alireza Beiranvand en portería, una línea defensiva compuesta por Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Ramin Rezaeian, y un mediocampo con Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi y Saeid Ezatolahi. Mehdi Taremi lidera el ataque junto a Shahriar Moghanlou. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 2 Z. Debast Lesiones y suspensiones 15 R. Cheshmi

Forma

Bélgica llega al partido con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Egipto en el debut mundialista del 15 de junio. Antes de ese partido, los belgas golearon a Túnez 5-0 y a Croacia 2-0 en amistosos de junio. En esa secuencia de cinco partidos, Bélgica ha anotado 10 goles y encajado tres, sin conocer la derrota.

Irán acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. El más reciente fue el 2-2 ante Nueva Zelanda el 16 de junio, su debut en el torneo. Previamente, el conjunto persa venció a Mali 2-0 y a Gambia 3-1 en amistosos, y arrolló a Costa Rica 5-0 en marzo. Su único tropiezo en este período fue la derrota 2-1 ante Nigeria. En total, Irán marcó 14 goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Bélgica e Irán no están disponibles en este momento. Se añadirá el historial completo cuando la información esté confirmada.

Clasificación

En la clasificación de la Copa del Mundo, Grupo G, Bélgica ocupa la tercera posición mientras que Irán se sitúa en segundo lugar tras la primera jornada.