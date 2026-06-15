Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Belgium vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bélgica y Egipto se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Bélgica y Egipto abren su camino en el Grupo G del Mundial 2026 este lunes 15 de junio en el Seattle Stadium, en lo que supone el estreno de ambas selecciones en el torneo.

Los Diablos Rojos llegan bajo la dirección de Rudi Garcia, con una plantilla que combina la veteranía de Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois con la energía desbordante de Jeremy Doku. El extremo del Manchester City ha sido señalado como uno de los jugadores más peligrosos del torneo, capaz de desequilibrar cualquier defensa con su velocidad y desborde.

Enfrente, los Faraones regresan a la Copa del Mundo después de ausencias prolongadas, con Mohamed Salah como estandarte absoluto. El astro egipcio, en el ocaso de su carrera internacional, llega con la misión de escribir historia para su país en Norteamérica.

Egipto llega con la experiencia de haber empatado sin goles ante España en marzo y de haber goleado a Arabia Saudí por 4-0 en preparación. Sin embargo, la derrota ante Brasil en su último amistoso antes del torneo recordó que los Faraones todavía tienen margen de mejora defensiva.

Bélgica, por su parte, firmó una goleada de 5-0 ante Túnez en su penúltimo ensayo y llega al torneo con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos, mostrando una solidez ofensiva que augura dificultades para cualquier rival.

El duelo en Seattle promete ser un examen de carácter para ambas selecciones. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia no podrá contar con Zeno Debast, que se pierde el encuentro por lesión. El resto del bloque belga está disponible, con un once proyectado que sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, una línea defensiva formada por Thomas Meunier, Timothy Castagne, Nathan Ngoy y Brandon Mechele, y un centro del campo en el que Youri Tielemans y Amadou Onana acompañarán a Kevin De Bruyne. Jeremy Doku y Leandro Trossard actuarán como extremos, con Charles De Ketelaere completando el ataque.

En el bando egipcio, Hossam Hassan no registra bajas por lesión ni suspensiones de cara a este partido. El once proyectado apunta a Mohamed Salah como referencia ofensiva, con Omar Marmoush y Trezeguet como compañeros de ataque, y Emam Ashour y Marwan Ateya en el mediocampo. Se irán añadiendo novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 2 Z. Debast Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Bélgica llega al torneo con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con un balance de W4-D1-L0. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 5-0 ante Túnez el 6 de junio, y antes de eso se impusieron a Croacia por 2-0. En total, los Diablos Rojos anotaron 15 goles y encajaron solo dos en ese período, lo que refleja una solidez ofensiva notable. El único punto que se les escapó fue el empate a uno ante México en abril.

Egipto presenta un registro de W2-D1-L2 en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota por 2-1 ante Brasil el 6 de junio, aunque antes habían sumado una victoria por 1-0 frente a Rusia. Los Faraones no marcaron en tres de sus cinco últimos compromisos, lo que pone de manifiesto las dificultades de un equipo que sigue buscando regularidad en ataque.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 18 de noviembre de 2022 en un amistoso, con Egipto imponiéndose a Bélgica por 2-1. Antes de ese resultado, Bélgica había ganado con claridad por 3-0 en junio de 2018. El historial de los últimos tres duelos arroja una victoria para cada equipo y un triunfo adicional para Egipto, con los Faraones marcando seis goles y los belgas cuatro en ese período.

Clasificación

En la tabla del Grupo G de la Copa del Mundo, Bélgica figura en la primera posición y Egipto ocupa el segundo puesto antes de que comience la fase de grupos.