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World Cup - Copa del Mundo - Grupo J San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Austria vs Jordania en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Austria y Jordania se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

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Austria y Jordania abren su participación en el Grupo J del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California. El partido marca el regreso de Austria a la cita mundialista tras 28 años de ausencia, y el debut histórico de Jordania en la competición.

Ralf Rangnick llega al torneo con su sello intacto. Tras rechazar el interés del AC Milan y renovar su contrato con la selección austriaca, el técnico alemán presenta un equipo construido sobre el pressing intenso y las transiciones verticales rápidas. David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautović encabezan una plantilla con experiencia y hambre de protagonismo.

Austria llega con confianza tras una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. El 5-1 ante Ghana en marzo y el 1-0 frente a Túnez el pasado 1 de junio confirman el buen estado de forma del equipo de Rangnick antes del debut mundialista.

Jordania, por su parte, afronta este partido como debutante absoluta en un Mundial. Jamal Sellami ha construido un bloque disciplinado y peligroso en la transición, con Mousa Al-Taamari como referencia ofensiva. La selección jordana sabe que este partido es una oportunidad única para escribir historia.

Los resultados recientes de Jordania generan dudas. Tres derrotas en los últimos cinco partidos, incluida una caída 4-1 ante Suiza en mayo y un 2-0 ante Colombia el 7 de junio, apuntan a un equipo que sufre cuando el rival impone su ritmo. Sin embargo, su solidez defensiva en bloque bajo puede complicarle las cosas a cualquier rival.

El Grupo J incluye también a Argentina y Argelia, lo que convierte este primer partido en un factor determinante para las aspiraciones de ambas selecciones. Ningún equipo puede permitirse arrancar con derrota.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo, incluyendo el canal de televisión, la transmisión en vivo y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ralf Rangnick cuenta con un once probable bien definido para el debut mundialista. El portero Alexander Schlager parte bajo los palos, con Philipp Lienhart, David Alaba y Stefan Posch formando la línea defensiva junto a Konrad Laimer. En el centro del campo, Romano Schmid, Marcel Sabitzer y Nicolas Seiwald articulan el juego, mientras que Xaver Schlager actúa en una posición más adelantada. Michael Gregoritsch y Marko Arnautović completan el once proyectado. No hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando austriaco.

Jamal Sellami presenta a Jordania con Yazeed Abulaila en la portería. La defensa la forman Saleem Obaid, Yazan Abu Al-Arab y Abdallah Nasib, con Nizar Al-Rashdan y Mohannad Abu Taha como carrileros. Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh y Ali Iyad Olwan ocupan el centro del campo, mientras que Odeh Fakhouri y Mousa Al-Taamari encabezan el ataque. Tampoco hay bajas por lesión o sanción registradas en el equipo jordano.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Austria llega al partido con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante Túnez el 1 de junio de 2026, y en marzo golearon 5-1 a Ghana en su actuación más contundente del período. También vencieron a Corea del Sur por 1-0 y a Chipre por 0-2. El único punto que se les escapó fue el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación mundialista el pasado noviembre. En total, Austria marcó nueve goles y encajó tres en esos cinco encuentros.

Jordania presenta un panorama diferente: dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, sin ninguna victoria. La derrota más reciente llegó el 7 de junio ante Colombia por 2-0, y antes cayeron 4-1 ante Suiza en mayo. Los empates a dos goles ante Nigeria y Costa Rica en marzo fueron los resultados más positivos de esa racha. En conjunto, Jordania encajó 11 goles y marcó siete en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Austria y Jordania nunca se han enfrentado antes. El partido del 17 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium será el primer encuentro oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo J de la Copa del Mundo, Austria ocupa la tercera posición y Jordania la cuarta antes del inicio de la fase de grupos.