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Australia vs Turquía: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Australia vs Turquía
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Cómo ver el partido de World Cup entre Australia y Turquía, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Australia vs Turquía en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Australia contra Turquía alineaciones probables

3-4-2-1
Australia crest
Australia
AUS
Formación
Turquía crest
Turquía
TUR
4-2-3-1
1M. Ryan3A. Circati21C. Burgess19H. Souttar22J. Irvine4J. Italiano8C. Metcalfe5J. Bos7M. Leckie13A. O'Neill9M. Toure23U. Cakir3M. Demiral14Abdülkerim Bardakci20F. Kadioglu2M. Celik6O. Kokcu10H. Calhanoglu21B. Yilmaz11K. Yildiz8A. Guler7K. Akturkoglu
Turquía crest
Turquía
TUR
3-4-2-1
Australia

Once inicial

Turquía

Manager

  • T. Popovic
  • V. Montella

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

AUS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

TUR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

AUS

Últimos partidos

TUR

0

Victorias

0

Empates

2

Victorias

1

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
1/2
Ambos equipos anotaron
1/2

Clasificación

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