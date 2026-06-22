Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Argentina vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Austria se puede ver en directo a través de DAZN, Movistar+, RTVE, TVE La 1 y Fubo. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para acceder a cada plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Argentina y Austria se miden en el Dallas Stadium de Arlington en un duelo del Grupo J del Mundial 2026 que puede definir el liderato de la llave. Los campeones del mundo buscan su segunda victoria consecutiva en el torneo, mientras que los austriacos llegan con la confianza de haber arrancado con buen pie su primera participación mundialista en décadas.

La Albiceleste viene de golear a Argelia 3-0 en Kansas City, donde decenas de miles de hinchas argentinos convirtieron el corazón de Estados Unidos en una fiesta de banderazos y cánticos que se extendió hasta la madrugada. Lionel Messi sigue siendo el eje de todo, aunque su nombre no ha estado exento de polémicas: la Federación Argelina presentó una queja formal ante la FIFA por las acciones del capitán argentino en ese partido.

Scaloni tiene a su disposición prácticamente todo el plantel y puede repetir el once que arrancó ante Argelia. Messi, Lautaro Martínez y un mediocampo de lujo con Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister son los pilares de un equipo que no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos.

Austria, dirigida por Ralf Rangnick, llega al encuentro tras superar a Jordania 3-1 en su debut mundialista. El estilo intenso y vertical del técnico alemán ha convertido a esta selección en un rival incómodo para cualquiera, con David Alaba liderando una defensa sólida y un mediocampo con nombres conocidos de la Bundesliga como Konrad Laimer y Marcel Sabitzer.

Las opciones de televisión y streaming en vivo para seguir el partido se detallan a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni no tiene bajas ni suspensiones confirmadas para este partido. El seleccionador argentino apunta a un once con Damián Martínez bajo palos, una defensa formada por Facundo Medina, Cristian Romero, Nahuel Molina y Lisandro Martínez, y un mediocampo con Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Arriba, Lautaro Martínez acompañará a Lionel Messi.

Ralf Rangnick tampoco registra lesionados ni sancionados en su convocatoria. El técnico austriaco tiene previsto alinear a Alexander Schlager en portería, con Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene y Konrad Laimer en defensa. El bloque de mediocampo lo completarían Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Xaver Schlager y Nicolas Seiwald, con Sasa Kalajdzic como referencia ofensiva. Si se producen novedades antes del partido, la información se actualizará.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega al partido con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco encuentros, un registro impecable que incluye triunfos en todas las competiciones disputadas. La Albiceleste goleó a Argelia 3-0 en su debut mundialista y también se impuso a Islandia y Honduras por 3-0 y 2-0 respectivamente en sus amistosos de preparación. Antes de eso, aplastaron a Zambia 5-0 y ganaron a Mauritania 2-1. En total, el equipo de Scaloni marcó 15 goles y solo encajó uno en ese período.

Austria también llega en plena racha. Los de Rangnick acumulan cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Tras el 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación, encadenaron victorias ante Ghana (5-1), Corea del Sur (1-0), Túnez (1-0) y Jordania (3-1) en el estreno mundialista. El equipo austriaco anotó 10 goles en ese tramo, con el 5-1 ante Ghana como resultado más contundente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Argentina y Austria no están disponibles en este momento. El historial entre ambas selecciones es escaso en las últimas décadas, lo que convierte este duelo mundialista en un encuentro sin referencias recientes que condicionen el análisis.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo J, Argentina ocupa la primera posición, mientras que Austria se sitúa segunda. Un triunfo argentino consolidaría su liderato, aunque Austria también tiene opciones de mantenerse en los puestos de clasificación con un buen resultado.