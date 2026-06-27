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World Cup - Copa del Mundo - Grupo J Kansas City Stadium

Cómo ver Algeria vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argelia y Austria se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los canales de TV y las opciones de retransmisión en streaming disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argelia y Austria se enfrentan este 27 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City en el cierre del Grupo J del Mundial 2026, con un puesto garantizado en los octavos de final en juego para ambas selecciones.

Argentina ya tiene asegurado el primer puesto del grupo, así que la batalla por el segundo y el tercer lugar queda en manos de argelinos y austriacos, ambos con tres puntos tras dos jornadas.

Argelia llega con el impulso de una remontada. Tras caer 3-0 ante Argentina, Vladimir Petkovic sacó adelante a los Fennecs con una victoria 2-1 sobre Jordania, sellada por el tanto de Amine Gouiri a ocho minutos del final. Riyad Mahrez, que descansó ante los campeones, regresó al once titular en ese partido y se espera que vuelva a liderar el ataque.

Austria, por su parte, sufrió el mejor Lionel Messi en Dallas, cayendo 2-0 ante Argentina en la segunda jornada. Antes de eso, Ralf Rangnick había visto a su equipo superar a Jordania 3-1 en el debut, y su mejor diferencia de goles respecto a Argelia significa que un empate les basta para pasar como segundos del grupo.

El partido tiene una dimensión táctica inusual. El segundo clasificado del Grupo J se enfrentará probablemente a España en los octavos, mientras que el tercer puesto podría tener un camino más asequible. Con ambos equipos conociendo las implicaciones del cuadro antes del pitido inicial, los incentivos son genuinamente complejos, una situación que ha generado comparaciones con la infame Vergüenza de Gijón de 1982. Marcel Sabitzer, que alcanzó las 100 internacionalidades ante Argentina, será una pieza central para Austria.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver Argelia vs Austria en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Argelia está dirigida por Vladimir Petkovic. No se han confirmado bajas por lesión ni sanción de cara al partido. El once probable sitúa a Luca Zidane bajo palos, con Ramy Bensebaini, Rafik Belghali, Aissa Mandi y Rayan Ait Nouri en la defensa. Nabil Bentaleb y Hicham Boudaoui formarán el doble pivote, con Fares Chaibi e Ibrahim Maza por detrás de Riyad Mahrez y Amine Gouiri en ataque.

Austria, bajo las órdenes de Ralf Rangnick, tampoco registra bajas confirmadas. El once proyectado coloca a Alexander Schlager en portería, con Konrad Laimer, Stefan Posch, David Alaba y Kevin Danso en defensa. Nicolas Seiwald y Romano Schmid cubrirán el centro del campo, con Paul Wanner, Marcel Sabitzer y Xaver Schlager en apoyo, y Michael Gregoritsch como delantero centro. Se añadirán actualizaciones si se confirma nueva información antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argelia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante Jordania el 23 de junio, con el tanto decisivo de Gouiri en los minutos finales. Antes de eso, cayeron 3-0 ante Argentina en la primera jornada. En los amistosos previos al torneo, los Fennecs golearon 4-0 a Bolivia y vencieron 1-0 a Holanda, además de empatar 0-0 con Uruguay en marzo. En esos cinco partidos, Argelia marcó ocho goles y encajó cuatro.

Austria también suma tres victorias en sus últimos cinco encuentros, con una derrota y sin empates en ese tramo. Su última salida terminó en derrota 2-0 ante Argentina el 22 de junio, con Messi firmando un doblete en Dallas. Antes de eso, los austriacos vencieron 3-1 a Jordania en su debut mundialista. En los amistosos previos al torneo, batieron 1-0 a Túnez y a Corea del Sur, y arrasaron 5-1 a Ghana en marzo. En esos cinco partidos, Austria anotó nueve goles y solo encajó tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos recientes entre Argelia y Austria. Este partido de la tercera jornada en Kansas City representa el registro más actual entre ambas selecciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo J, Austria ocupa la segunda posición y Argelia la tercera antes de este decisivo partido de la jornada final.