Alemania recibe a Serbia en el Allianz Arena de Múnich en un duelo de la UEFA Nations League que llega en un momento de máxima tensión para ambas selecciones. Los dos equipos arrancan la jornada en la parte baja del grupo, lo que convierte este encuentro en una cita de enorme trascendencia para sus aspiraciones en la competición. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Allianz Arena

Cómo stinonizar el Alemania vs Serbia

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Acerca del encuentro

Jurgen Klopp afronta una prueba de fuego tras el arranque más turbulento de su etapa como seleccionador alemán. Die Mannschaft acumula cuatro internacionales sin ganar, una racha que comenzó con la eliminación en el Mundial y que se agravó con la derrota en casa ante Grecia en la primera jornada de la Nations League, la primera vez en 14 partidos que Alemania no logró marcar.

El debate interno no hace más que crecer. Joshua Kimmich reclamó públicamente una mejora inmediata tras la caída ante los griegos, mientras que voces críticas como la de Mario Basler cuestionaron abiertamente el nivel del capitán del Bayern de Múnich. Rudi Völler, por su parte, ya ha confirmado que Klopp prescindirá de su inédita convocatoria de 44 jugadores para noviembre, señal de que el experimento inicial toca a su fin.

Serbia llega a Múnich con la moral por los suelos después de perder sus dos primeros partidos de la fase de grupos. Las derrotas ante Grecia y Países Bajos han dejado a los 'Orlovi' sin margen de error, y el técnico Veljko Paunović necesita una respuesta contundente de su equipo para mantener vivas las opciones del combinado serbio.

Noticias de los equipos y escuadras

Jurgen Klopp podría alinear un once con Jonas Urbig bajo palos, una defensa formada por Ridle Baku, Waldemar Anton, Malick Thiaw y David Raum, y un centro del campo con Vitaly Janelt y Aleksandar Pavlovic. Florian Wirtz aparece como referencia creativa, con Karim Adeyemi, Said El Mala y Jonathan Burkardt completando el ataque. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en el bando alemán de cara a este partido.

Veljko Paunović dispone de Vanja Milinković-Savić en portería, con una línea defensiva compuesta por Srđan Babić, Nemanja Gudelj, Kosta Nedeljković y Aleksa Terzić. En el mediocampo, Strahinja Pavlović, Sergej Milinković-Savić y Aleksandar Stanković acompañarían a Saša Lukić, mientras que Andrija Živković y Dejan Joveljić formarían el ataque. Serbia tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión.

Forma

Alemania llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Grecia en la Nations League, y previamente igualaron 1-1 con Países Bajos en la misma competición. En el Mundial, cayeron ante Paraguay y Ecuador, aunque lograron vencer a Costa de Marfil 2-1. Die Mannschaft ha marcado cinco goles y encajado cinco en ese período, con la preocupante novedad de no haber anotado en su último partido.

Serbia acumula cuatro derrotas y una victoria en sus últimos cinco partidos. Los serbios perdieron 2-1 ante Países Bajos en su último compromiso de la Nations League, y también cedieron ante Grecia 2-1 al inicio de la fase de grupos. Sus dos peores resultados previos fueron las goleadas encajadas ante México (5-1) y Cabo Verde (3-0), aunque lograron un triunfo 2-1 frente a Arabia Saudí. En total, han marcado siete goles y encajado doce en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambas selecciones se disputó en marzo de 2019, un amistoso en Wolfsburg que terminó con empate 1-1. Revisando los cuatro duelos más recientes del historial, Alemania se impuso en dos ocasiones, mientras que Serbia ganó una y el otro partido terminó en tablas. El balance global de la serie histórica, que incorpora los registros de Alemania Occidental, Yugoslavia y Serbia y Montenegro, es ampliamente favorable a los alemanes.

Clasificación

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W 2 Holanda HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 W D 3 Alemania ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 L D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el grupo 2 de la UEFA Nations League A, Alemania ocupa la tercera posición y Serbia la cuarta, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la tabla y convierte este duelo en un partido de vital importancia para evitar el descenso.