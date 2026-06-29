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Cómo ver Alemania vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan las opciones de televisión y streaming en directo disponibles para ver Alemania vs Paraguay.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Alemania y Paraguay se miden en el Boston Stadium de Foxborough en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con Die Mannschaft como claros favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

Alemania llegó a este punto con autoridad en el Grupo E, aunque su tramo final dejó dudas. Tras golear 7-1 a Curazao y vencer 2-1 a Costa de Marfil gracias a un gol agónico, los alemanes cedieron ante Ecuador en el último partido de grupo, resultado que encendió las alarmas internas. Voces como la de Toni Kroos han advertido públicamente sobre las vulnerabilidades defensivas del equipo y la necesidad de recuperar el mejor nivel de sus figuras creativas.

Julian Nagelsmann ha salido en defensa de Jamal Musiala y Florian Wirtz tras su discreta actuación frente a Ecuador, asegurando que ambos están cerca de rendir al máximo nivel. El técnico también respaldó a Manuel Neuer, quien rechazó las críticas por el gol encajado ante los ecuatorianos. El debate táctico en torno al rol de Joshua Kimmich como lateral derecho sigue abierto, con leyendas del fútbol alemán cuestionando el planteamiento de Nagelsmann.

Paraguay, por su parte, llegó a esta fase por la puerta de atrás. La derrota 4-1 ante los anfitriones estadounidenses en el debut fue un golpe duro, pero la Albirroja se rehízo con una victoria 1-0 ante Turquía y un empate sin goles frente a Australia que le bastó para clasificarse como uno de los mejores terceros del Grupo D. El entrenador Gustavo Alfaro ha construido un bloque defensivo sólido: dos porterías a cero en sus últimos dos partidos hablan de un equipo difícil de batir.

Miguel Almirón, uno de los jugadores más reconocidos del conjunto guaraní, no podrá participar en este partido tras ser expulsado ante Turquía. Su ausencia priva a Paraguay de uno de sus hombres más desequilibrantes en transición, lo que complica las opciones de Alfaro para generar peligro en ataque.

El ganador de este duelo se medirá al vencedor del choque entre Francia y Suecia el 4 de julio, lo que da una dimensión extra a lo que está en juego en Boston.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Alemania vs Paraguay en directo, el canal de televisión, el streaming disponible y el horario de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Julian Nagelsmann no podrá contar con Nico Schlotterbeck, baja por lesión. El once probable alemán es el siguiente: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

En el bando paraguayo, Diego Gómez no podrá participar por sanción. El equipo de Gustavo Alfaro apunta a este once: Gill; Velázquez, Balbuena, Cáceres, Alonso; Mauricio, Cubas, Almirón, Galarza; Enciso, Ávalos. Se añadirá más información sobre el estado del plantel conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 15 N. Schlotterbeck Lesiones y suspensiones 8 Diego Gómez

Forma

Alemania acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su registro incluye 14 goles a favor y 4 en contra. La derrota más reciente fue el 2-1 ante Ecuador el 25 de junio, que rompió una racha de tres victorias consecutivas. Entre esos triunfos destaca la goleada 7-1 sobre Curazao y el 4-0 ante Finlandia en un amistoso de preparación.

Paraguay suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con 5 goles marcados y 6 encajados. El resultado más reciente fue el 0-0 ante Australia el 26 de junio, que les aseguró el pase a la siguiente ronda. Antes de eso, ganaron 1-0 a Turquía, pero sufrieron una abultada derrota 4-1 ante Estados Unidos. En amistosos previos al torneo, vencieron 4-0 a Nicaragua y cayeron 2-1 ante Marruecos.

Historial de Enfrentamientos Directos

ALE Últimos partidos PAR 1 Victoria 1 Empate 0 Victorias Alemania 3 - 3 Paraguay

Alemania 1 - 0 Paraguay 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos seleccionados se han enfrentado en dos ocasiones según los registros disponibles. El duelo más reciente fue un amistoso el 14 de agosto de 2013 que terminó 3-3. El único antecedente en competición oficial es una victoria alemana 1-0 en la fase de grupos del Mundial de 2002, el 15 de junio de ese año. Alemania es el único equipo que ha ganado en un choque directo entre ambas selecciones.

Clasificación

Alemania terminó primera en el Grupo E del Mundial 2026, mientras que Paraguay avanzó desde el Grupo D en tercera posición.