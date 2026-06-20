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Alemania vs Ivory Coast: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Alemania vs Ivory Coast
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Cómo ver el partido de World Cup entre Alemania y Ivory Coast, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Alemania vs Ivory Coast en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Alemania contra Ivory Coast alineaciones probables

4-2-3-1
Alemania crest
Alemania
ALE
Formación
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV
4-4-2
1M. Neuer18N. Brown4J. Tah6J. Kimmich15N. Schlotterbeck17F. Wirtz23F. Nmecha19L. Sane10J. Musiala5A. Pavlovic7K. Havertz1Y. Fofana21E. N'Dicka5W. Singo17G. Doue3G. Konan15A. Diallo6S. Fofana11Y. Diomande8F. Kessie19N. Pepe9A. Bonny
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV
4-2-3-1
Alemania

Once inicial

Ivory Coast

Manager

  • J. Nagelsmann
  • E. Fae

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

ALE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
19/6
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

CIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ALE

Último partidos

CIV

0

Victorias

1

Empate

0

Victorias

2

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
1/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Clasificación

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