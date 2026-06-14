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Cómo ver Alemania vs Curacao en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Alemania y Curazao se puede ver en directo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación encontrarás todas las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Alemania y Curazao se enfrentan en el NRG Stadium de Houston en el partido inaugural del Grupo E de la Copa del Mundo 2026. Para Die Mannschaft, es el comienzo de una nueva apuesta por el título; para Curazao, es la primera vez en la historia que la pequeña isla caribeña pisa un Mundial.

Julian Nagelsmann llega al torneo con presión acumulada. Alemania no superó la fase de grupos ni en Rusia 2018 ni en Qatar 2022, y el técnico sabe que otra eliminación temprana pondría en entredicho su futuro al frente de la selección. La llegada de última hora del joven centrocampista del RB Leipzig Assan Ouedraogo, convocado para reemplazar al lesionado Lennart Karl, añade un punto de interés adicional a la alineación alemana.

Curazao llega como debutante absoluto, pero no como comparsa. Con una población de apenas 156.000 habitantes, es el país más pequeño en términos de territorio y población que ha clasificado para una Copa del Mundo. El seleccionador Dick Advocaat, con 78 años el entrenador de mayor edad en la historia del torneo, ha construido un equipo con una identidad clara y una clasificación invicta.

Los caribeños entraron al proceso clasificatorio con una victoria por 4-1 ante Barbados y no pararon. Gervane Kastaneer lideró la tabla de goleadores con cinco tantos durante la fase clasificatoria, respaldado por Juninho Bacuna, Kenji Gorre y Rangelo Janga. La "Blue Wave" llega a Houston con ambición real.

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, es la favorita clara. Pero Curazao ha demostrado en el camino hacia este torneo que no se rinde ante nadie. El partido promete ser el primer capítulo de un Grupo E que incluye también a Ecuador y Costa de Marfil.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado alemán, Julian Nagelsmann dirige a Die Mannschaft sin que los datos oficiales confirmen bajas por lesión o sanción de cara a este partido inaugural. La única novedad conocida en la convocatoria es la incorporación del centrocampista Assan Ouedraogo, del RB Leipzig, llamado para cubrir la baja por lesión de Lennart Karl. No hay once probable confirmado; se añadirán más detalles conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando de Curazao, Dick Advocaat tampoco ha reportado bajas ni sanciones en los datos disponibles. El veterano técnico neerlandés afronta su primera cita mundialista como seleccionador de la isla caribeña sin once confirmado. Se actualizará la información sobre el equipo a medida que esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Alemania llega al torneo con un estado de forma sobresaliente: cinco victorias en sus últimos cinco partidos, con 16 goles a favor y solo seis en contra. El resultado más reciente fue una victoria por 1-2 ante Estados Unidos en un amistoso el 6 de junio. Antes, golearon 4-0 a Finlandia y 2-1 a Ghana. La racha incluye también un ajustado 3-4 frente a Suiza y un contundente 6-0 ante Eslovaquia en la clasificación UEFA.

Curazao presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue una goleada por 4-0 ante Aruba el 7 de junio. Sin embargo, antes de ese resultado, encajaron 4-1 ante Escocia y 5-1 ante Australia, y perdieron 2-0 frente a China. Su único punto en amistosos llegó con un empate a cero ante Jamaica en la fase de clasificación de la CONCACAF. En total, la "Blue Wave" ha marcado cinco goles y encajado 12 en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen antecedentes entre Alemania y Curazao en los últimos cinco encuentros. Este partido del 14 de junio en Houston marcará, según la información proporcionada, el primer cruce registrado entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo E de la Copa del Mundo, Curazao figura en la primera posición y Alemania en la tercera antes del inicio del torneo.