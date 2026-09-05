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imago-sport-1082063234.jpgPro Shots
Siep Engelen

Traducido por

Steven Berghuis sorprende con unas declaraciones extremadamente dolorosas sobre Heitinga, Grim y García

Ajax
S. Berghuis
Michel
J. Heitinga
F. Grim

Steven Berghuis ve que en el primer periodo bajo Míchel Sánchez ya han cambiado bastantes cosas en el Ajax. En comparación con sus predecesores John Heitinga, Fred Grim y Óscar García, al menos ya hay un plan mucho más claro para cada partido, según cuenta en los canales oficiales del club.

Y esa es, sin duda, una constatación dolorosa. El Ajax destituyó al entrenador principal en dos ocasiones la temporada pasada, pero una y otra vez su sucesor no logró introducir mejoras reales. Berghuis incluso habla de una «situación de cara o cruz».

«El año pasado, a veces tenía la sensación antes del partido de que todo era un cara o cruz. No sabías del todo qué podías esperar», afirma Berghuis, que tras toda la conmoción necesitaba cierta dosis de calma y claridad.

Con Míchel, por fin es así, considera Berghuis. «Para que ya no dependas de ese cara o cruz, sino que sepas de antemano: si hacemos esto, el Ajax va a ganar. Entonces vamos a cumplir con las expectativas.»

Aunque el director técnico Jordi Cruijff ha dejado claro en varias ocasiones que quiere ir a por el campeonato con todo, para Berghuis eso ni siquiera es esencial.

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«Y si luego ganas un título o no... Que seas competitivo y tengas la sensación de que dominas a tus rivales, independientemente del resultado. Que la afición del Ajax esté orgullosa del equipo y que no dependamos del estado de forma del día», explica Berghuis sobre lo que quiere lograr.

Habrá que esperar, por ahora, para ver si Berghuis vuelve a tener un papel importante. Aunque el pasado fin de semana firmó un gol y dos asistencias ante el Telstar, en el tramo final del periodo de fichajes llegó Viktor Tsygankov como seria competencia para su posición.

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