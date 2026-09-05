Steven Berghuis sorprende con unas declaraciones extremadamente dolorosas sobre Heitinga, Grim y García

Steven Berghuis ve que en el primer periodo bajo Míchel Sánchez ya han cambiado bastantes cosas en el Ajax. En comparación con sus predecesores John Heitinga, Fred Grim y Óscar García, al menos ya hay un plan mucho más claro para cada partido, según cuenta en los canales oficiales del club.

Y esa es, sin duda, una constatación dolorosa. El Ajax destituyó al entrenador principal en dos ocasiones la temporada pasada, pero una y otra vez su sucesor no logró introducir mejoras reales. Berghuis incluso habla de una «situación de cara o cruz».

«El año pasado, a veces tenía la sensación antes del partido de que todo era un cara o cruz. No sabías del todo qué podías esperar», afirma Berghuis, que tras toda la conmoción necesitaba cierta dosis de calma y claridad.

Con Míchel, por fin es así, considera Berghuis. «Para que ya no dependas de ese cara o cruz, sino que sepas de antemano: si hacemos esto, el Ajax va a ganar. Entonces vamos a cumplir con las expectativas.»

Aunque el director técnico Jordi Cruijff ha dejado claro en varias ocasiones que quiere ir a por el campeonato con todo, para Berghuis eso ni siquiera es esencial.

«Y si luego ganas un título o no... Que seas competitivo y tengas la sensación de que dominas a tus rivales, independientemente del resultado. Que la afición del Ajax esté orgullosa del equipo y que no dependamos del estado de forma del día», explica Berghuis sobre lo que quiere lograr.

Habrá que esperar, por ahora, para ver si Berghuis vuelve a tener un papel importante. Aunque el pasado fin de semana firmó un gol y dos asistencias ante el Telstar, en el tramo final del periodo de fichajes llegó Viktor Tsygankov como seria competencia para su posición.