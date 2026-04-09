Spalletti renueva con la Juventus

Luciano Spalletti renovará con la Juventus y seguirá un año más.

En octubre, la Juventus lo fichó para sustituir al croata Igor Tudor hasta final de temporada.





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Según «La Gazzetta dello Sport» y «Tuttosport», firmará un contrato de dos años hasta 2028.

La Gazzetta dello Sport asegura que el anuncio llegará en las próximas 24 horas, mientras Tuttosport apunta al viernes.

Cobrará entre 5 y 6 millones de euros por temporada.

Fuentes apuntan a un salario base de 5 millones, mientras que otras suman bonificaciones hasta 6 millones.

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Además, se informa que percibirá unos 3 millones de euros por su trabajo desde octubre hasta el final de la temporada 2025-2026.

Según Tuttosport, la Juventus decidió renovarlo tras la victoria 3-0 en Sassuolo el 6 de enero, que sumó cinco triunfos en siete partidos sin perder.

Según «Football Italia», la Juventus planea renovar los contratos de los centrocampistas Weston McKennie y Manuel Locatelli.

En lo deportivo, el objetivo es acabar la temporada en puesto de Liga de Campeones 2026-2027. sin embargo, no podrá asegurar su participación hasta conocer su posición definitiva en la Serie A, donde marcha quinta con 57 puntos, a solo una unidad del Como, actual cuarto clasificado y último puesto que otorga el pase a la máxima competición continental.

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